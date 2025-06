L'OM paie 20ME pour son renfort numéro 1

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Sur le plan budgétaire, la saison 2024-2025 se termine ce lundi et pour l'Olympique de Marseille, l'heure est venue de payer les options d'achat. Et c'est avec le sourire que Pablo Longoria va faire un virement à Daniel Levy.

Prêté la saison passée par Tottenham à l'OM, Pierre-Emile Hojbjerg sera dès ce mardi un joueur définitivement sous contrat avec Marseille. Comme le confirme le site spécialisé dans l'actualité des Spurs To The Lane and Back, le club anglais va encaisser le 1er juillet près de 20 millions d'euros, soit le montant de l'option d'achat acceptée par le club phocéen lors du prêt du milieu international danois l'an dernier. Du côté de Pablo Longoria, et compte tenu de l'apport de Pierre-Emile Hojbjerg dans la qualification de l'OM en Ligue des champions, on adressera ce paiement au président de Tottenham avec un grand sourire. Devenu un cadre indiscutable de l'Olympique de Marseille, Hojbjerg s'installe donc dans la durée pour le plus grand bonheur des supporters marseillais, le joueur danois étant devenu un chouchou du Vélodrome.

Tottenham va vite dépenser l'argent de l'OM

Tottenham ne conservera pas ces 20 millions d'euros de l'OM, puisque le club londonien, 17e de Premier League, mais qualifié pour la Ligue des champions grâce à sa victoire en Europa League, a bien l'intention de se renforcer cet été. Thomas Frank, le nouveau manager des Spurs a déjà obtenu que Mathys Tel soit définitivement transféré du Bayern Munich, et le club anglais travaille également sur la signature de Kota Takai, le jeune joueur japonais de Kawasaki Frontale. Pour en revenir à Pierre-Emile Hojbjerg, le plus francophone des joueurs danois n'a jamais masqué son plaisir de porter le maillot de l'Olympique de Marseille.

« Je me suis senti extrêmement apprécié et je suis toujours étonné de voir comment l’amour des gens peut aussi vous donner le sentiment que quelque chose de spécial a été accompli, même sans trophée. Oui, Marseille est spéciale à bien des égards, tout comme l’équipe qui a ramené la Ligue des champions et une façon unique de jouer au football au peuple. Merci pour le soutien et l’amour depuis le premier jour ! À bientôt. Forza », a lancé le milieu de terrain danois en mai dernier après la fin de saison.