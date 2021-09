L'OM ouvre les abonnements, c'est la razzia

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le début de saison de l’Olympique de Marseille est une réussite sur le terrain et cela s’en ressent logiquement en dehors du rectangle vert.

Lundi, les dirigeants de l’OM ont pris la décision de lancer la campagne d’abonnements à l’Orange Vélodrome pour la saison 2021-2022. Le club phocéen, comme de nombreux clubs de Ligue 1, avait pris la décision d’attendre un ou deux matchs à domicile avant de se lancer dans une campagne d’abonnements afin de voir l’évolution de la situation sanitaire. Rassuré par les matchs contre Bordeaux, Saint-Etienne et Rennes, Pablo Longoria a franchi le pas ce lundi. Et selon les informations obtenues par RMC, le premier jour de la campagne d’abonnements n’est pas loin de battre des records. En effet, l’OM a enregistré 10.000 abonnements sur une seule journée. « C’est quasiment du jamais vu » selon un dirigeant marseillais interrogé par la radio.

Un démarrage quasiment historique

La preuve que l’engouement est énorme pour l’équipe de Jorge Sampaoli, qui compte 13 points sur 15 possibles en Ligue 1 depuis le début de la saison, le site officiel de l’Olympique de Marseille a tout simplement été saturé au cours de la première journée d’abonnements. « L'OM a d'ailleurs admis avoir été surpris par la vague de demandes sur la seule journée de lundi » explique Florent Germain, correspondant permanent de RMC dans la cité phocéenne. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont par ailleurs remarqué une particularité lourde de sens sur le début de la campagne d’abonnements. Parmi les 10.000 premiers abonnés, 57 % ne l’étaient pas lors de la dernière saison avec des supporters dans les stades, à savoir en 2019-2020. Preuve que grâce à un mercato ambitieux et un projet de jeu attractif, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont ravivé la flamme. Le match de dimanche contre Rennes, une victoire convaincante (2-0), confirme l’engouement et la dynamique superbe autour de l’OM.