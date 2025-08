L’OM ouvre la porte à un départ de Greenwood

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

C'est l'information qui va donner des suées aux supporters de l'OM pendant tout le mois d'août. Pablo Longoria n'est pas totalement opposé à la vente de l'ailier anglais en cas d'offre folle.

Elément offensif numéro 1 de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Mason Greenwood a connu une adaptation réussie en France. Amoureux de Marseille, il a effectué la reprise dans de très bonnes dispositions et encore une nouvelle fois l’arme numéro 1 de l’OM en vue de la saison à venir. Une forme, un statut, une jeunesse et un talent qui pourraient lui valoir un mois d’août beaucoup plus animé que prévu sur le plan de son avenir professionnel. En effet, l’intérêt de l’Arabie Saoudite a été évoqué dans la journée de lundi, avec l’ambition pour Al-Nassr de faire venir l’ancien joueur de Manchester United pour convaincre Cristiano Ronaldo qu’il est bien au coeur d’un projet avec une équipe très ambitieuse.

L'OM fixe un prix fou pour Greenwood

Cette ambition de recruter l’ailier marseillais a été confirmée par Fabrizio Romano, l’expert du mercato évoquant cette possibilité sur les antennes de DAZN Espagne. Et pour le spécialiste des rumeurs et informations vérifiées, l’OM n’a pas totalement fermé la porte à un départ de Greenwood, à condition de recevoir un montant dingue pour réaliser cette opération. « Oui, Al Nassr est intéressé par Mason Greenwood. Toutefois, le transfert semble difficile, presque impossible. Marseille demande une somme complètement folle qu’Al Nasssr ne veut pas payer. La probabilité que ce deal ait lieu est de 10 %. De plus, le joueur se sent bien à Marseille et est considéré comme un élément essentiel de l’effectif de Roberto De Zerbi. Mais c’est vrai que l’Arabie Saoudite l’apprécie, mais pour le moment, il n’est pas question d’aller au niveau de ce que demande l’OM », a fait savoir Fabrizio Romano, qui décrit donc bien ce transfert comme très compliqué mais pas impossible.

Greenwood picks up where he left off ⚽️ 🔥



A 6th goal of the summer in 5 games 😍



⚪️🔵pic.twitter.com/8qZl3rDuAk — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) August 2, 2025

Les clubs de Saudi Pro League l’ont déjà montré par le passé, ils sont capables de réaliser des efforts financiers de grande ampleur pour atteindre leurs objectifs, même s’il y a des limites à tout. Pour le moment, aucune information n’a été dévoilée sur le montant demandé par l’OM pour laisser filer Mason Greenwood. Mais nul doute qu’avec un accord avec Manchester United pour que les Red Devils récupèrent 50 % du montant total du transfert, Pablo Longoria a certainement demandé une somme à 9 chiffres pour envisager un départ qui remplirait les caisses, mais fracasserait certainement le moral des supporters et même de Roberto De Zerbi.