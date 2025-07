L'OM oublie Paixão et fonce sur un crack marocain

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM recherche plus que jamais un nouvel élément offensif. Le club phocéen pourrait bien trouver son bonheur du côté du Bayer Leverkusen.

L'OM connait pas mal de difficultés cet été lors du mercato. Medhi Benatia est pourtant au travail afin de renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi. L'Italien souhaite vivement l'arrivée d'un nouveau joueur offensif fiable au plus haut niveau. On sait l'Olympique de Marseille intéressé par les profils de Eliesse Ben Seghir et Igor Paixão. Mais les deux joueurs s'éloignent un peu plus chaque jour de la cité phocéenne. Les pensionnaires du Stade Vélodrome commencent donc à explorer d'autres pistes. Et Marseille pourrait bien finir par trouver la perle rare en Bundesliga du côté du Bayer Leverkusen.

Adli à l'OM, Benatia tente le coup ?

Selon des informations relayées par Jeunes Footeux, Amine Adli pourrait en effet rejoindre très prochainement les rangs phocéens. L'ancien joueur de Toulouse ne serait pas contre un départ du Bayer, surtout depuis la perte de Xabi Alonso. Le Marocain serait en plus séduit par le discours de Medhi Benatia, qui connait bien son profil et ses capacités. L'avantage pour l'OM dans ce dossier est que Adli soit estimé à 20 millions d'euros par son club. Bien moins cher que Paixão et Ben Seghir, qui coûteraient près du double aux Marseillais. A noter également que le joueur de 25 ans porte l'Olympique de Marseille dans son coeur, ce qui pourrait accélérer prochainement son arrivée sur la Canebière. Adli serait certainement revanchard, lui qui n'a pas connu une très bonne saison il y a quelques mois avec le Bayer, disputant 28 matchs toutes compétitions confondues pour seulement 2 buts marqués et 2 passes décisives délivrées. A Marseille, il reviendrait dans un contexte particulier mais avec un statut important.