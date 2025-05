L’OM ou le Real Madrid, Laporte n’hésite pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sur la route de la signature d’Aymeric Laporte, l’OM pourrait croiser le Real Madrid, également intéressé par le défenseur central espagnol. Mais pour l’instant, le champion d’Europe donne sa priorité à Marseille.

Les pistes se multiplient pour l’Olympique de Marseille avant même l’ouverture officielle du mercato. En défense, un nom revient avec insistance depuis plusieurs semaines, celui d’Aymeric Laporte. Champion d’Europe avec l’Espagne en 2024, l’ancien défenseur central de Manchester City s’apprête à résilier son contrat avec Al-Nassr, où il joue depuis août 2023. Une aubaine pour l’OM, qui souhaite en profiter pour récupérer gratuitement un joueur à très forte expérience et totalement adapté au projet marseillais, avec l’ambition de faire venir des joueurs de calibre Ligue des Champions.

Le site Fichajes croit toutefois savoir que l’Olympique de Marseille n’est pas tout seul à surveiller la situation d’Aymeric Laporte. Son ancien club, l’Athletic Bilbao, est notamment sur les rangs. Plus surprenant, le média espagnol rapporte que le Real Madrid est également attentif à l’opportunité de faire venir à moindre coût un international espagnol dans un secteur de jeu décimé par les nombreuses blessures chez les Merengue. Deux intérêts de clubs huppés en Liga qui ne changent rien pour Aymeric Laporte, lequel semble déjà avoir pris sa décision.

Le Real intéressé, Laporte donne sa préférence à l'OM

Et pour preuve, RMC nous apprend que le défenseur d’Al-Nassr « veut venir à Marseille » pour y jouer la Ligue des Champions dans une saison qui se terminera par la Coupe du monde. L’objectif du joueur est clairement de retrouver une place de titulaire, qui plus est dans un club qui disputera la Ligue des Champions. Ce ne sera pas le cas à Bilbao tandis qu’au Real, difficile de savoir avec certitude si Laporte serait titulaire ou pas. Marseille tient donc la corde malgré une féroce concurrence et attend l’officialisation de la résiliation d’Aymeric Laporte en Arabie Saoudite pour définitivement accélérer et s’offrir une première recrue de poids au mercato.