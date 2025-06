L’OM ou le Barça, cet attaquant a choisi en 5 minutes

A la recherche d’un ailier gauche, l’OM veut faire venir Ivan Perisic. Mais l’international croate donne sa préférence à Barcelone.

Le départ de Luis Henrique à l’Inter Milan a rapporté 25 millions d’euros à l’Olympique de Marseille, mais il a également laissé un vide au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. Le club phocéen souhaite rapidement finaliser l’arrivée d’un ailier gauche pour compenser la perte du Brésilien et plusieurs noms sont évoqués dans la presse ces derniers jours. Noa Lang et Igor Paixao font partie des joueurs surveillés par le board olympien, qui apprécie également le profil du très expérimenté Ivan Perisic.

🚨🔴⚪️🇭🇷 #Eredivisie |



❗️Ivan Perišić wants to join Barcelona.



🗣Hansi Flick is also interested in the player and has spoken with him.



✍️ For the moment, Perišić prefers to wait a bit for Barcelona, that is why he put in stand by his contract extension with PSV