L'OM offre un contrat en or à sa pépite

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Dans un communiqué paru ce jeudi 7 août, l'Olympique de Marseille a annoncé la signature du premier contrat professionnel d'Alexandre Tunkadi. A 19 ans, ce milieu de terrain est un pur produit phocéen.

Désormais habitué à recruter ses très jeunes joueurs chez les autres écuries de Ligue 1, l'Olympique de Marseille tient peut-être enfin sa propre pépite tant attendue. Rares sont les joueurs issus du centre de formation olympien qui ont réussi à avoir une belle carrière en professionnel avec l'équipe première phocéenne. Alexandre Tunkadin fera-t-il exception ? L'OM a annoncé ce jeudi la signature du premier contrat professionnel du milieu de terrain de 19 ans avec son club formateur. Un contrat qui récompense le Minot de sa progression constante et de son niveau prometteur affiché avec l'équipe réserve.

L'OM blinde Alexandre Tunkadi

𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗧𝘂𝗻𝗸𝗮𝗱𝗶 signe son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille. 🔵⚪️



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2025

« Pur produit de notre Centre de Formation, Alexandre Tunkadi a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Né le 20 octobre 2005, Alexandre Tunkadi est arrivé au Centre de Formation de l’Olympique de Marseille en 2020 après avoir porté les couleurs de Viry Châtillon et Fleury. En progression constante et régulière depuis cinq ans, le milieu de terrain de 19 ans, est aujourd’hui récompensé de ses efforts et de ses sacrifices en signant son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026 », indique le communiqué officiel du club.

Son contrat ne dure toutefois que jusqu'en juin 2026. Une façon pour l'OM de se prémunir d'un éventuel échec sportif avec lui. Reste à savoir désormais s'il aura l'occasion de fouler les terrains de Ligue 1 la saison prochaine. Avec la présence du club sur plusieurs tableaux, il est tout à fait possible qu'il obtienne du temps de jeu dans la rotation.