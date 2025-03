L'OM offre un beau cadeau pour garder Rongier

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer lors du dernier mercato hivernal, Valentin Rongier a progressivement perdu sa place dans le onze titulaire de Roberto De Zerbi. Il garde toutefois la confiance de son entraineur.

Le duel au milieu de terrain se fait en interne, à l’Olympique de Marseille. Pendant une très longue série de matchs réalisée entre le 23 novembre 2024 et le 2 février dernier, Valentin Rongier a montré qu’il était un titulaire indiscutable. Ses performances dans l’entrejeu ont été exemplaires et il croyait à ce moment-là que sa place dans le onze de départ ne serait plus débattue. Et pour cause, sur les cinq défaites de l’OM cette saison, Rongier n’a participé qu’à une seule d’entre elles. C’était sans compter l’arrivée d’Ismaël Bennacer au club de la Canebière lors du dernier mercato hivernal. Entre temps, le milieu de terrain algérien a poussé sur le banc un joueur plus qu’important. Depuis la signature de Bennacer, l’ancien Nantais n’a joué que 24 minutes. Il est même resté sur le banc lors de la déroute à Auxerre. Un contraste étonnant que Roberto De Zerbi justifie en expliquant que l'ancien de l'AC Milan doit retrouver sa forme. Rongier, lui, ne veut peut-être pas attendre.

Rongier de nouveau titulaire ?

OM : Un cador menace de partir au mercato https://t.co/GTPKz9Pq4L — Foot01.com (@Foot01_com) February 28, 2025

« Je n'ai absolument pas oublié Rongier qui reste un joueur très fort », a déclaré Roberto De Zerbi lors de sa dernière conférence de presse. Valentin Rongier peut-il espérer récupérer sa place de titulaire ? Pour le moment, l’entraineur phocéen veut remettre en selle Ismaël Bennacer pour qu’il retrouve un niveau qu’il juge similaire à celui du natif de Mâcon. Devant les journalistes, De Zerbi a confirmé qu’il ne modifierait pas son système de jeu et qu’il continuerait ainsi avec une paire de milieu de terrain dans l’entrejeu. S’il a montré qu’il pouvait être un élément indispensable, Rongier ne devrait pas être titularisé face au FC Nantes, pour la quatrième fois d’affilée (en comptant son absence pour maladie face à Angers). Avec le peu de matchs qu’il reste d’ici à la fin de saison, sachant que l’OM ne joue plus que le championnat, Roberto De Zerbi va devoir être ingénieux s’il veut réussir à contenter tout le monde.

Pour rappel, Valentin Rongier n’est pas encore certain de vouloir prolonger avec l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain pourrait en avoir marre d’avoir encore à lutter pour gagner sa place dans le onze titulaire alors qu’il a régulièrement prouvé qu’il la méritait.