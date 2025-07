L'OM officialise le départ d'un défenseur prometteur

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Comme indiqué plus tôt dans la journée, l’Olympique de Marseille a prêté sans option d’achat son prometteur latéral gauche Alexi Koum à Valenciennes.

Le club nordiste a officialisé le deal sur son site officiel. « J’ai rejoint le VAFC car le projet présenté par le club et l’arrivée du coach Stéphane Moulin m’ont convaincu. Je m’attends à beaucoup d’adversité en National qui est un championnat relevé. La puissance et l’envie font partie de mes qualités. J’ai envie de prendre du temps de jeu et de montrer des choses au VAFC » a commenté sur le site officiel de Valenciennes le joueur, qui compte une apparition en Ligue 1 la saison dernière avec l’OM et qui avait disputé les matchs de pré-saison du club phocéen en juillet 2024.