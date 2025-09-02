L'OM officialise la signature de Matt O'Riley

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a officialisé ce mardi la signature de Matt O’Riley, milieu de terrain danois de 24 ans. Un accord a été trouvé avec Brighton pour le prêt d’un an sans option d’achat de l’ancien maître à jouer du Celtic Glasgow.

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature du milieu de terrain international danois en provenance de Brighton & Hove Albion, Matt O’Riley. Aujourd’hui, à 24 ans, Matt O’Riley est peut-être l’un des secrets les mieux gardés d’Europe. Un joueur sans fracas, sans paillettes mais avec une élégance rare, un pied gauche soyeux, et cette capacité à faire le lien entre les lignes. Bienvenue à Marseille, Matt » écrit le club phocéen sur son site officiel. Une annonce qui devrait précéder celle de la signature de Nayef Aguerd, bouclée depuis lundi soir mais toujours pas officialisée par l’OM.