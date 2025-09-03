L'OM obtient le nom de son pire ennemi

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après avoir pris connaissance de ses adversaires en Ligue des champions suite au récent tirage au sort, l'OM n'est clairement pas en position favorable. Le superordinateur d'Opta prévoit une catastrophe industrielle pour les Phocéens.

Pour son retour en Ligue des champions, l'Olympique de Marseille aurait certainement apprécié connaître un tirage au sort plus clément. Dès l'entame de la compétition, les hommes de Roberto De Zerbi se déplaceront au Santiago Bernabéu pour y affronter le Real Madrid, grand maître de la C1. Mais ce n'est pas tout puisque ces derniers devront aussi lutter contre l'Ajax Amsterdam, le Sporting CP, l'Atalanta, Newcastle, l'Union Saint-Gilloise et concluront par Liverpool et Club Bruges en janvier. Autant de rencontres particulièrement relevées qui poussent le superordinateur d'Opta à être particulièrement pessimiste concernant les chances marseillaises en Ligue des champions.

Les prédictions pour l'OM en C1

Si l'on en croit les prédictions d'Opta récemment rendues publiques, l'OM pourrait finir la phase de championnat avec 8 points, soit un point par match. Ces derniers placent la formation phocéenne juste derrière Pafos, le petit Poucet de la C1, et devant l'Ajax. Les statistiques suivantes ne sont d'ailleurs pas plus flatteuses. Opta estime que le club de Frank McCourt n'a que 37,74% de chances de terminer barragiste, et seulement 4,06% de figurer parmi les huit premiers à l'issue de la phase de ligue. Il n'est donc pas nécessaire de rajouter que les hommes de Roberto De Zerbi n'ont que 0,44% de se qualifier pour la finale.

Des données beaucoup moins agréables que celles de l'AS Monaco. Les prédictions envoient les Monégasques à la 21e place avec 10 points et comptent 50,26% de chances de terminer au moins barragistes. Par rapport au PSG, c'est encore pire puisque les Parisiens ont carrément un peu plus d'une chance sur cinq d'atteindre la finale. Terminer dans les huit premiers ne sera qu'une formalité pour les Parisiens. Mais comme l'ont justement montré les clubs français en lice la saison dernière, tout est possible, même pour l'OM, dont l'histoire récente en Ligue des champions a de quoi inquiéter les supporters.