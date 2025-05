L'OM obligé de fuir à Rome, De Zerbi n'en revient pas

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM s’est exilé à Rome pour préparer ses deux derniers matchs de Ligue 1 face à Brest et Lille. Un moyen de fuir l’environnement toxique de Marseille, comme Roberto De Zerbi l’a rappelé au micro de DAZN.

Très commentée, la mise au vert de l’Olympique de Marseille à Rome semble plutôt porter ses fruits pour l’instant. Les hommes de Roberto De Zerbi viennent de livrer deux excellentes prestations, contre Brest (4-1) puis face à Lille (1-1). Loin de l’environnement marseillais et des tensions internes au sein des dirigeants, les Olympiens ont trouvé un cadre leur permettant de préparer dans les meilleures conditions le sprint final. A l’issue du match nul à Lille ce dimanche soir, Roberto De Zerbi a été interrogé sur la prolongation ou non de cette mise au vert en Italie. L’ancien entraîneur de Brighton a confié que la décision appartenait aux joueurs mais a surtout confirmé que s’éloigner de Marseille avait été un choix salvateur pour son groupe dans ce dernier mois de compétition.

De Zerbi ne sait pas si l'OM va retourner à Rome

« Je ne sais pas si on va retourner à Rome. Il faut demander aux joueurs. Ils vont décider, on est une démocratie. Rome nous a fait du bien. Le climat était à l’opposé de ce qu’on a connu mais je ne sais pas si on va y revenir. On peut y aller, comme aller à New York ou rester enfermé toute la semaine chez nous… Moi ca ne me pose pas de problèmes » a lancé l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, laissant planer le doute sur le programme des joueurs cette semaine, mais confirmant en tout cas que l’ambiance était bien plus paisible et studieuse à Rome depuis quinze jours, en comparaison avec le centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus. Reste maintenant à voir si ce constat poussera les dirigeants olympiens à prolonger ce stage italien alors que la qualification directe pour la Ligue des Champions n’a jamais été aussi proche pour l’Olympique de Marseille, toujours dauphin du PSG à deux journées de la fin du championnat.