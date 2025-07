L'OM négocie le coup du siècle à Madrid

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a l'habitude de faire d'énormes surprises à ses supporters lors du mercato. Après Aubamyenag, Alexis Sanchez ou bien encore Greenwood, c'est Endrick qui pourrait rejoindre l'OM cet été.

Pablo Longoria est d'une discrétion absolue durant la période des transferts, et lorsque le patron de l'OM boucle des dossiers, c'est souvent en quelques jours et sans que cela s'ébruite trop avant d'être finalisé. C'est comme cela qu'il a réussi à faire venir à Marseille des joueurs qui semblaient être sur une autre planète, et c'est encore le cas si l'on en croit le très sérieux média brésilien Placar, lancé dans les années 70 et qui est l'un des plus anciens dans son pays. Car nos confrères affirment que l'Olympique de Marseille a noué des contacts avec le Real Madrid afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert sous forme de prêt d'Endrick, le prodigieux attaquant brésilien acheté par les Merengue à Palmeiras en 2024 pour 47,5 millions d'euros.

Endrick à l'OM, le plus gros coup de folie du mercato

Face à la concurrence énorme sur le plan offensif à Madrid, d'autant plus que Gonzalo García s'est révélé au regard de la planète football lors du Mondial des Clubs, Endrick ne serait pas opposé à un départ du club de Florentino Perez. De même, les Merengue sont prêts à prêter l'attaquant de 18 ans afin qu'il se rôde ailleurs en Europe. C'est dans ce cadre que l'Olympique de Marseille s'est invité à la table des négociations, tout comme le PSV Eindhoven. Pablo Longoria a de bons contacts à Madrid, et cela est évidemment un gros atout pour l'OM, d'autant plus que cette fois le club phocéen jouera la Ligue des champions et peut donc permettre à Endrick de se frotter au plus haut niveau, là où il ne peut pas réellement prétendre à une place de titulaire indiscutable au Real Madrid.

Déterminé à jouer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil, Endrick sait qu'il a besoin de jouer pour convaincre Carlo Ancelotti de le retenir avec la Seleçao. Blessé lors des deux premiers matchs de l'entraîneur italien sur le banc brésilien, le jeune attaquant pourrait donc valider un prêt à l'Olympique de Marseille, du moins s'il a des garanties sur le fait qu'il sera aligné très régulièrement par Roberto De Zerbi. Si c'est le cas, alors l'OM tient probablement son énorme coup du mercato.