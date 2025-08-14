L'OM négocie la signature d'un latéral surprise ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi ne s’en est pas caché après la victoire contre Aston Villa, l’OM souhaite recruter un latéral gauche cet été. Les noms de Gutierrez et d'El Karouani ont filtré, mais Pablo Longoria a une autre piste sous le coude.

Après avoir recruté Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l’Olympique de Marseille n’en a pas terminé avec son recrutement défensif. Timothy Weah a débarqué en provenance de la Juventus Turin et peut jouer ailier ou latéral droit. Un renfort de poids pour Roberto De Zerbi, qui attend maintenant du renfort à gauche. Medina peut dépanner en tant que latéral mais a fait forte impression en défense centrale durant la pré-saison. C’est ainsi qu’après la victoire contre Aston Villa samedi, le coach olympien a confirmé qu’un spécialiste du poste de latéral gauche allait débarquer.

Les noms d'El Karouani ou encore de Gutierrez ont filtré, sans que l’on sache vraiment la priorité de l’OM à ce poste. Selon les informations du compte insider Le Petit OM, un troisième latéral gauche est ciblé, mais son identité n’a pas encore filtré dans la presse. « Gutierrez en embuscade mais Naples va surement finaliser, j'ai parlé d'El Karouani, je cours après un autre nom depuis 3 jours. Je désespère pas de l'avoir mais je dois vérif des infos, on est plus très loin ! » a publié sur X le compte insider, certain que l’Olympique de Marseille avance ses pions depuis plusieurs jours sur un troisième latéral gauche dont le nom est pour l’instant un mystère.

L'OM s'active pour recruter un latéral gauche

A ce poste, le club phocéen va démarrer la saison avec Ulisses Garcia comme probable titulaire contre Rennes vendredi, même si Amir Murillo a dépanné avec brio contre Aston Villa. Le Panaméen ne peut pas jouer partout et s’impose aussi comme la solution n°1 à droite. Quoi qu’il en soit, un renfort à ce poste apparaît plus que nécessaire pour l’OM, qui disputera la Ligue des Champions en plus du championnat et qui a impérativement besoin de doubler chaque poste. Ce qui est le cas partout… sauf à gauche sa défense.