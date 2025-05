L’OM négocie la signature d’un international suisse ‍!

L’OM cherchera à renforcer sa défense centrale lors du prochain mercato et dans cette optique, le club phocéen a coché le nom d’Albian Hajdari.

Tout au long de la saison, Roberto De Zerbi s’est plaint du manque de solutions au poste de défenseur central au sein de son effectif à l'Olympique de Marseille. En dehors du capitaine Leonardo Balerdi, personne n’a totalement convaincu à ce poste. Lilian Brassier et Bamo Meïté sont partis au mois de janvier, Luiz Felipe est constamment blessé et Derek Cornelius peine à se mettre au niveau. La priorité du prochain mercato sera par conséquent de renforcer ce secteur de jeu. Pour cela, les noms d’Aymeric Laporte, de Facundo Medina ou encore de Wesley Fofana ont déjà été évoqués dans la presse.

🚨💥 #Bournemouth showed interest in Albian #Hajdari as a possible replacement for Huijsen. 🇨🇭



👀 #Torino are already in concrete talks for the #FCLugano CB, also appreciated in 🇮🇹 by #Bologna and #Lazio.



🗣️ #Leverkusen and #OM made inquiries too: more on @TEAMtalk 👇 pic.twitter.com/2c000nTIS4