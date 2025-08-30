L'OM négocie l'arrivée d'un international néerlandais ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les trois derniers jours du mercato seront animés à l’OM, qui négocie à la surprise générale la signature du latéral droit néerlandais Lutsharel Geertruida, lequel a déjà donné son accord au club phocéen.

Pablo Longoria ne s’en est pas caché après le tirage au sort de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille doit encore recruter pour compléter son effectif. Des recrues sont notamment attendues en défense et ces derniers jours, les noms de Joel Ordonez et de Nayef Aguerd reviennent avec beaucoup d’insistance. Ce que personne n’avait vu venir en revanche, c’est que le club phocéen avait aussi l’ambition de recruter un latéral droit. Ce samedi, le journaliste Fabrizio Romano lâche une petite bombe en révélant que l’OM a l’accord du latéral hollandais Lutsharel Geertruida.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Olympique Marseille are in talks to sign Lutsharel Geertruida as new defender.



Negotiations well underway with RB Leipzig as player’s keen on the move to OM.



Deal on. #TeamOM 🇳🇱 pic.twitter.com/wz5Q9hdsBO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2029, le défenseur de 25 ans, capable de jouer sur l’aile droite ou dans l’axe, veut rejoindre Marseille. Des discussions sont en cours avec le club allemand pour tenter de trouver un accord pour le transfert de celui qui a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues l’an passé sous les couleurs de Leipzig. Recruté il y a tout juste un an en provenance du Feyenoord pour 20 millions d’euros, Lutsharel Geertruida pourrait bien être le prochain défenseur recruté par l’OM alors que le club olympien continue en parallèle de discuter pour Pavard, Ordonez ou encore Aguerd.

L'OM a l'accord de Lutsharel Geertruida

Plusieurs questions entourent maintenant ce potentiel transfert, comme savoir si l’OM souhaite faire venir Lutsharel Geertruida pour le faire jouer dans l’axe ou pour concurrencer Amir Murillo ou encore le prix que Leipzig exigera pour le départ de son défenseur aux 17 sélections avec les Pays-Bas. Mehdi Benatia et Pablo Longoria sont en tout cas au travail pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, ce qui ne déplaira pas à l’entraîneur italien, dont l’équipe pourrait évoluer de manière considérable d’ici à lundi soir.