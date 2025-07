L'OM négocie l'arrivée d'un crack de Chelsea

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM est à la recherche de nombreux joueurs cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen veut notamment se renforcer en défense.

L'Olympique de Marseille sait que les matchs seront nombreux la saison prochaine. Roberto De Zerbi souhaite avoir en sa possession l'effectif le plus complet possible. L'Italien sait que sa défense a grandement besoin d'être renforcée. L'ancien de Sassuolo cible des joueurs bien précis pour ne pas reproduire les erreurs de l'exercice précédent. Et il est apparemment prêt à miser sur la jeunesse avec un joueur qui cherche activement du temps de jeu pour se développer au plus haut niveau.

Anselmino à l'OM, l'idée fait son chemin

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aaron (@aaron.anselmino)

Selon les informations de CaughtOffside, l'OM fait en effet partie des clubs intéressés par le profil d'Aaron Anselmino. L'Argentin de 20 ans est promis à un très bel avenir mais Chelsea ne peut pour le moment pas lui faire une place de choix dans son équipe. S'il a été recruté en 2024, Anselmino a immédiatement été prêté à Boca Juniors. Et la saison prochaine, il pourrait donc en faire autant du côté de l'Olympique de Marseille. Les Phocéens cherchent à renforcer leur défense et le natif de Bernardo Larroudé veut du temps de jeu dans une équipe ambitieuse. Surtout que les pensionnaires du Stade Vélodrome disputeront la Ligue des champions.

Outre l'OM, le Betis, le Borussia Dortmund et le RC Strasbourg sont aussi dans le coup pour récupérer en prêt Aaron Anselmino. A Marseille de trouver les bons arguments pour s'attacher les services du défenseur argentin pendant au moins une saison. Le discours de De Zerbi pourrait faire mouche. A noter que l'OM va également annoncer dans les prochaines heures l'arrivée d'un autre défenseur puisque Facundo Medina (RC Lens) va s'engager avec le club phocéen.