L'OM négocie à la hache pour cet international français

Par Guillaume Conte

Pol Lirola guère enthousiasmant, Valentin Rongier lassé de se faire balader, l’OM cherche un latéral droit cet été.

Une quête qui débouche sur une piste solide, pour laquelle Pablo Longoria se démène. Il s’agit de Jonathan Clauss, qui a ébloui la Ligue 1 la saison passée au point de terminer avec une apparition en équipe de France. Cette mise en avant de l’ancien joueur de l’US Avranches a forcément suscité de l’engouement et un possible changement de cap dans sa carrière. Même s’il n’oublie pas le club qui l’a relancé, Jonathan Clauss ne cache plus qu’il est tenté par l’idée de rejoindre l’OM cet été. Il va falloir, dans un premier temps, que le club provençal et le RC Lens se rapprochent, ce qui est loin d’être le cas. La première offre marseillaise s’élève à 5 ME, et 1 ME de bonus éventuels. Elle a été immédiatement refusée par des dirigeants nordistes très déçus par le montant proposé. Et pourtant, Longoria estime que pour un latéral de 29 ans qui n’a plus qu’un an de contrat, cela colle avec la réalité du marché.

Lens veut une offre doublée de l'OM

Une question de point de vue certainement, mais qui blogue en tout cas les discussions. Les « Sang et Or » espèrent récupérer 10 millions d’euros avec leur défenseur. Dans cet échange, l’avis de Jonathan Clauss pourrait être déterminant. Le joueur a envie de passer un cap en rejoignant l’OM pour y disputer la Ligue des Champions, assure L'Equipe. Une possibilité qui pourrait ne pas revenir dans sa carrière, et lui permettrait aussi de rester visible pour Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde au Qatar. La motivation de Clauss est telle qu’un accord est proche avec le club marseillais au sujet de son futur contrat. Une preuve que le désir est là des deux côtés, même si le plus difficile sera désormais de convaincre le RC Lens de se séparer de ses cadres pour un montant inférieur à 10 ME.