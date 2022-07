L'OM ne veut plus de Dieng, Benfica pourrait en profiter

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Révélation offensive de l'OM lors de la précédente saison, Bamba Dieng voulait enchaîner une nouvelle belle saison. Toutefois, il fait les frais du changement d'entraîneur devant peut-être partir prochainement. Le Sénégalais intéresse déjà un beau nom du football européen.

Bamba Dieng a vécu une saison 2021-2022 très chargée sur le plan footballistique. Champion d'Afrique avec le Sénégal en février dernier, il a enfin pu s'exprimer avec le maillot de l'OM sur une saison complète. Il est apparu 22 fois en Ligue 1 la saison passée ainsi que dix fois en coupes d'Europe. Il a réussi à inscrire huit réalisations, montrant un aperçu de ses qualités et réussissant à acquérir une petite popularité auprès des supporters marseillais. Un bilan très acceptable, lui permettant de rêver devenir un cadre majeur de l'équipe phocéenne dans le futur.

Lâché par Tudor, Dieng visé par Benfica

Mais, le départ de Jorge Sampaoli a tout changé. Alors que l'Argentin comptait de plus en plus sur lui, il n'est pas dans les plans du successeur au poste Igor Tudor. Le nouvel entraîneur de l'OM a été clair à son sujet récemment. « Nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue puisque Dimitri est aussi un second attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football », a t-il affirmé. Un départ de Dieng cet été apparaît de plus en plus possible.

🚨Benfica have added 22-year-old Senegalese striker Bamba Dieng to their short transfer list.

🇸🇳 🔴#SLBenfica 🔵 #OM pic.twitter.com/n3WleV1pcX — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 30, 2022

Le club allemand de Fribourg est arrivé le premier sur le dossier. Mais, Foot Mercato révèle que Benfica est aussi intéressé par Bamba Dieng. Les Lisboètes préparent une offre de prêt avec option d'achat obligatoire à 12 millions d'euros. Pablo Longoria attend de son côté 15 millions d'euros minimum pour son jeune talent sénégalais. La proposition portugaise n'est pas des plus parfaites mais elle fait miroiter une possible vente dans moins d'un an. Est-ce que le président marseillais va faire patienter son besoin de liquidités pour quelques mois ? Pas sûr, connaissant les injonctions récentes de Frank McCourt.