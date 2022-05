L'OM ne sera pas le pigeon d'Angers avec Mohamed Ali Cho

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato estival se prépare dès maintenant à l’OM, qui a identifié Mohamed Ali Cho comme un potentiel renfort en attaque.

En très bonne position afin de se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille planche déjà sur le mercato estival. Pablo Longoria s’est déjà assuré les services de Samuel Gigot, libre en juin et qui s’est d’ores et déjà engagé en faveur de l’OM. En défense, le président marseillais a également avancé dans le dossier Isaak Touré, lequel pourrait quitter Le Havre pour Marseille contre une somme avoisinant 3 millions d’euros. Dans le secteur offensif, c’est un autre prospect français qui a tapé dans l’œil de Pablo Longoria en la personne de Mohamed Ali Cho. Le buteur d’Angers a un profil qui plait énormément au président de l’OM… et pas seulement. A en croire les informations de L’Equipe, Jorge Sampaoli est également sous le charme de l’attaquant du SCO et a validé son potentiel recrutement à Marseille.

L'OM refuse de surpayer pour Ali Cho

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mohamed-Ali Cho (@mofire.11)

Néanmoins, contrairement à ce qui a pu circuler durant la journée de mercredi, il n’y a pas le début d’un accord entre l’Olympique de Marseille et Angers pour le transfert de Mohamed Ali Cho selon L’Equipe. Et pour cause, le quotidien national dévoile que les dirigeants angevins réclament entre 12 et 15 millions d’euros pour le transfert de l’international espoirs français. Une somme que l’OM pourrait être en mesure de poser sur la table en cas de qualification en Ligue des Champions… sans aucune certitude pour l’instant, en revanche. Et pour cause, tout dépendra des potentielles ventes et surtout de l’enveloppe allouée au mercato par Frank McCourt, qui reste le seul décisionnaire à ce sujet malgré l’influence grandissante au club de Pablo Longoria. De plus, Angers réclame un très important pourcentage à la revente pour Mohamed Ali Cho. L’Equipe conclut en affirmant que l’Olympique de Marseille ne cédera pas au jeu des surenchères, au cas où un club anglais viendrait dérégler le marché avec une offre délirante. Angers est prévenu, Pablo Longoria a de grandes ambitions, mais il n'a pas tout à fait les mains libres sur le marché des transferts.