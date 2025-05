L’OM ne reverra plus le PSG, Longoria est cash

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Passé en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a dressé le bilan de la saison. Le président de l’Olympique de Marseille s’est montré à la fois ambitieux et lucide, notamment lorsqu’il a fallu évoquer l’écart entre son équipe et le Paris Saint-Germain en Ligue 1.

Mission accomplie pour l’Olympique de Marseille. Sous la pression de la direction, les hommes de Roberto De Zerbi ont décroché la qualification directe pour la Ligue des Champions. Les Marseillais sont même parvenus à conserver la deuxième place de Ligue 1 convoitée par l’AS Monaco jusqu’à la dernière journée. Les différentes contre-performances durant la saison n’ont pas eu trop de conséquences, si ne c’est le fossé creusé avec le Paris Saint-Germain.

🎙️ 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 au sujet de la saison olympienne : "Je suis plus que satisfait. Je suis fier de l’équipe, de son comportement, de comment le groupe a réagi tout au long de l'année. Je remercie le coach, les joueurs, le staff, Medhi Benatia pour cette saison." pic.twitter.com/qEFcxo0Wiw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 19, 2025

Le champion de France a en effet terminé l’exercice avec 19 points d’avance sur le club phocéen. L’écart est énorme et à la fois logique pour le président marseillais Pablo Longoria, impuissant face à la puissance financière du Qatar. « Comment réduire l’écart avec le Paris Saint-Germain ? La première question, c'est quel est l'objectif : d'abord se qualifier en Ligue des Champions, a répondu le dirigeant en conférence de presse ce lundi. C'est du réalisme. Notre problème historique, c'est de ne pas chercher de qualifications consécutives en Ligue des Champions. »

L'écart entre McCourt et le Qatar

« On doit chercher tous les ans à augmenter notre niveau compétitif. Si on réduit l'écart, ça va être l'avenir. On doit construire sur des bases solides pour réduire l'écart, mais ça passe par une qualification consécutive, sinon, c'est comme aller au casino pour tenter de décrocher le jackpot. Après, quand tu vois le classement du championnat, il n'y a pas beaucoup de différences avec le classement des budgets. Et ce n'est pas la même chose d'avoir un propriétaire privé ou un Etat », a comparé Pablo Longoria, lucide sur les chances de rivaliser avec le Paris Saint-Germain sur une saison.