L’OM ne prend aucun risque et quitte Rome

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La période choisie pour s’installer à Rome afin de faire une mise au vert symbolise un peu le manque de réussite de l’OM de ces dernières semaines.

L’ensemble de la direction a préféré voir tout son effectif s’entrainer loin de Marseille cette semaine, et peut-être aussi les suivantes, afin de mobiliser les troupes. Un choix discutable mais qui s’est heurté à l’actualité avec le décès du Pape François. Depuis le week-end dernier, des croyants affluent ainsi vers la capitale italienne dans un rendez-vous toujours très prisé des obsèques du précédent homme d’église, et la nomination de son successeur.

Résultat, l’OM a pris un peu peur en voyant des délégations du monde entier prendre d’assaut les aéroports de Rome et ses environs pour assister à cette période dans la capitale italienne. En conséquence, l’OM a décidé de quitter son hôtel de luxe ce vendredi, soit un jour plus tôt que prévu, pour éviter de se faire coincer par le trafic aérien et d’avoir une mauvaise surprise au moment de rejoindre la Provence ce samedi, comme cela était prévu initialement. Roberto De Zerbi sera donc bien au Vélodrome ce samedi pour sa conférence de presse, qu’il tiendra à midi avant la séance d’entrainement de ses joueurs à Marseille.