L'OM ne lâche pas ce latéral gauche français

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir fait venir Facundo Medina, l’OM pourrait recruter un second latéral gauche en cas de départ de Quentin Merlin. Le club phocéen est en discussions avec le Bétis Séville au sujet de Romain Perraud.

Désireux de renforcer sa défense pendant le mercato estival, l’Olympique de Marseille a déjà bouclé deux renforts dans ce secteur de jeu avec CJ Egan-Riley et Facundo Medina. L’international argentin recruté en provenance de Lens va pouvoir couvrir deux postes, dans l’axe mais aussi à gauche. Cela ne veut pas dire que l’OM ne souhaite pas recruter un second joueur pour occuper le couloir gauche de la défense. Tout dépendra d’un potentiel départ de Quentin Merlin, courtisé en Angleterre après son bel Euro Espoirs avec la France.

L'OM vise plus fort que Sacha Boey https://t.co/bNw7RIKZVO — Foot01.com (@Foot01_com) July 5, 2025

Parmi les pistes étudiées par Marseille pour doubler le poste de Facundo Medina, la piste Romain Perraud est de nouveau évoquée en Espagne. Selon les informations du site Ficherio, des discussions existent entre les dirigeants de l’OM et ceux du Bétis Séville au sujet du latéral français de 27 ans, utilisé à 41 reprises toutes compétitions confondues la saison dernière. Et visiblement, Medhi Benatia a de la suite dans les idées pour s’offrir le défenseur passé par Nice et Southampton à moindre coût. Le média espagnol affirme que les négociations pourraient se porter sur un échange.

L'OM toujours intéressé par Romain Perraud

Le nom de Pau Lopez a été glissé, mais le gardien espagnol n’appartient plus à l’Olympique de Marseille après son transfert à Toluca au Mexique pour 5 millions d’euros. Reste maintenant à voir si d’autres joueurs de l’effectif olympien sont susceptibles d’intéresser les dirigeants andalous, qui ne sont en tout cas pas fermés à un départ de Romain Perraud, malgré la belle saison du Français en Liga. Une décision qui s’explique par le recrutement programmé de de Junior Firpo, qui devrait s’engager au Bétis dans les jours à venir.