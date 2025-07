L’OM n’en veut plus, sa revanche est terrible

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM veut passer la vitesse supérieure au mercato dans les prochaines heures. Le club phocéen cherche à se débarrasser d'Azzedine Ounahi même si ce dernier ne rend pas la tâche facile aux Marseillais.

L'OM avait placé pas mal d'espoirs en Azzedine Ounahi au moment de sa venue sur la Canebière. Mais l'international marocain n'a pas vraiment convaincu. Il ne fait plus partie des plans phocéens. Roberto De Zerbi aimerait que sa situation soit réglée rapidement afin de ne pas polluer son vestiaire. La saison passée, le milieu de terrain avait été prêté du côté du Panathinaikos. L'occasion pour lui de reprendre un peu confiance au plus haut niveau. Ounahi a repris récemment avec l'Olympique de Marseille mais ne manque pas de propositions. Problème, le Marocain de 25 ans ne veut faire aucun cadeau aux dirigeants de l'OM.

Ounahi prend sa revanche sur l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A.ounahi.8 (@azzedine_ounahi)

Selon les informations de L'Equipe, la tension commence à monter à Marseille entre la direction de l'OM et Azzedine Ounahi. La raison ? Le milieu de 25 ans refuse catégoriquement tous les projets qui lui sont présentés. C'était d'ailleurs le cas avec le Spartak Moscou il y a quelques jours. En fin de contrat en juin 2027 avec les Phocéens, l'ancien d'Angers pourrait bien décider de prendre son salaire encore une saison, même sans jouer. Mais on n'en est pas encore là et une solution devrait être trouvée. Ounahi est estimé à quelque 10 millions d'euros par les pensionnaires du Stade Vélodrome. Un montant qui pourrait baisser si le joueur continue à refuser certaines offres. Roberto De Zerbi va donc devoir gérer cette situation du mieux possible. L'Italien veut des renforts rapidement. La saison prochaine, l'Olympique de Marseille ne manquera pas de matchs importants à jouer, avec notamment le retour très attendu du club en Ligue des champions.