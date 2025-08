L’OM menace le PSG ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Fort de son mercato ambitieux pour une deuxième consécutive, l’OM se voit encore mieux qu’un simple dauphin du PSG pour la saison à venir.

A l’heure où le PSG compte principalement sur son 11 de départ de la saison dernière, l’OM fait tout pour se renforcer. De l’avis général, l’idée est de recruter des joueurs performants afin de briller sur la scène européenne la saison prochaine, histoire de mettre fin à des années de disette lors des derniers passages en Ligue des Champions. Une ambition qui semble légitime. Mais en coulisses, le voeu des dirigeants est encore plus gourmand. L’idée n’est pas de remporter cette Ligue des Champions, mais plutôt d’aller chercher le PSG en Ligue 1. Eternelle championne de France avec plusieurs longueurs d’avance sur ses concurrents, la formation de Luis Enrique a roulé sur ses adversaires plus que jamais la saison dernière. Avec la fatigue accumulée, le recrutement pour le moment timide et le calendrier musclé qui empêche toute préparation digne de ce nom, le PSG sera peut-être moins impérial en Ligue 1.

Le plan de l'OM : aller chercher le PSG

Et l’OM sera plus fort que jamais pour aller remporter un titre national derrière lequel il court depuis 15 ans. Le média britannique GiveMeSport a recueilli quelques indiscrétions au sein du board marseillais, est le message est clairement d’aller le plus haut possible, si possible sur la première marche de Ligue 1. « Marseille croit sincèrement qu’ils peuvent concurrencer le PSG tout au long de la saison. Et pour cela ils gardent des joueurs importants comme Balerdi », a livré le journaliste Graeme Bailey, qui démontre que l’OM est chaud pour mettre fin à la domination du PSG en France. Voilà pourquoi aussi des offres copieuses ont été refusée pour son défenseur argentin, courtisé par Newcastle ces dernières semaines.

Un voeu qui peut paraitre ambitieux tant Paris a des joueurs de qualité mondiale dans son effectif, mais qui démontre aussi que si Frank McCourt a investi aussi fortement ces dernières années, c’est aussi pour commencer à remplir l’armoire à trophées et faire de Marseille une place forte du football français. Et pas forcément un éternel dauphin qui regarde le PSG empiler les titres à chaque printemps.