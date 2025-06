L'OM marque un point énorme, Noa Lang arrive

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a fait de Noa Lang une de ses priorités lors du mercato. L'attaquant néerlandais est convoité, mais le concurrent numéro 1 de l'OM va devoir lâcher l'affaire.

Les supporters marseillais avaient probablement un œil sur le match entre les Pays-Bas et Malte, mardi, soir, notamment lorsque le sélectionneur néerlandais a décidé de lancer Noa Lang à la place de Cody Gakpo en seconde période. L'attaquant du PSV Eindhoven est sur les tablettes de Pablo Longoria, et le président de l'Olympique de Marseille a sûrement apprécié la performance de Lang, auteur d'un des huit buts néerlandais. Ce mercredi, L'Equipe confirme que l'OM suit de très près l'attaquant de 25 ans. Un joueur que le PSV acceptera de vendre à trois ans de la fin de son contrat, mais pas pour moins de 20 millions d'euros. Si Marseille est disposé à faire une offre, un de ses concurrents dans ce dossier est désormais considéré par le club néerlandais comme incapable de faire affaire, laissant l'OM en pole position.

Noa Lang vaut cher, l'OM a les moyens

Car depuis quelques jours, Fenerbahçe tournait énormément autour de Noa Lang, le club stambouliote entraîné par José Mourinho ayant, lui aussi, fait de l'attaquant international néerlandais une de ses priorités. Cependant, le site spécialisé PSV Inside révèle que les dirigeants du PSV Eindhoven ne considèrent pas le club turc comme un candidat sérieux concernant un éventuel transfert de Noa Lang, même si Devin Özek, le directeur sportif de Fenerbahçe fait le forcing. Aux Pays-Bas, on estime que le club d'Istanbul n'a tout simplement pas les moyens financiers pour recruter l'attaquant, et que ce serait un risque énorme que d'accepter une éventuelle transaction pour ce transfert majeur. Au point que les négociations n'auraient pas duré très longtemps et seraient même totalement abandonnées.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Noa Noëll Lang (@noano)

Cela est évidemment une excellente nouvelle pour l'Olympique de Marseille, qui de son côté peut assumer le coût du transfert de Noa Lang. Même si on connaît la stratégie de Pablo Longoria, qui négocie au maximum dans l'intérêt de l'OM, pour s'offrir un attaquant de ce standing, le fait que Marseille a un concurrent de moins est une excellente nouvelle. Car le PSV Eindhoven, qui se montre très gourmand dans cette opération, pourrait probablement revoir un peu ses ambitions à la passe, même si ce transfert ne se fera pas à moins de 20 millions d'euros.