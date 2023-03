L'OM maltraite Payet, Longoria attaqué

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimitri Payet doit se contenter des miettes cette saison sous les ordres d'Igor Tudor. Légende à l'OM, le Français n'est pas encore certain d'y terminer son contrat...

Il y a quelques mois de cela, Dimitri Payet prolongeait son contrat à l'OM jusqu'en juin 2024, avec une très grosse possibilité de pouvoir ensuite intégrer l'organigramme phocéen. Mais tout ne se passe pas forcément comme prévu pour l'ancien joueur de Nantes, qui ne joue pas beaucoup sous les ordres d'Igor Tudor depuis le début de la saison. Très souvent remplaçant, Payet doit se contenter de bouts de match. Conscient de la situation, le Français l'accepte et montre un bel état d'esprit. Reste à savoir désormais ce qu'il adviendra du joueur l'été prochain lors du mercato.

Car si des promesses lui ont été faites, les finances marseillaises ne peuvent pas forcément se permettre de le garder au vu de son temps de jeu famélique. Si Jonatan MacHardy comprend que Payet n'a plus d'avenir à Marseille, il veut néanmoins que Pablo Longoria la joue gentleman...

Payet mis dehors par Longoria, la crainte grandit

300ème épisode et l’amour est toujours intact 🫡♥️

Marseillais à vie @OM_Officiel pic.twitter.com/AIf5FY9uz7 — Dimitri Payet (@dimpayet17) August 21, 2022

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Je me suis trompé sur Payet et je suis le premier malheureux. Payet a été un joueur délicieux par moments mais je pense que son avenir sportif est terminé. Mais sur le plan de la gestion humaine, c'est important que Longoria respecte le contrat de Payet pour ne pas envoyer un mauvais signal. Il y a eu pas mal de cas gérés de manière brutale par Longoria sans respecter les engagements pris. Je pense à Bakambu ou Dieng. Longoria est en train de se faire une réputation avec les agents, comme quoi il est brutal. La précédente direction a fait des choses qui pèsent dans la balance et pris des engagements envers Payet. C'est important que Longoria respecte le contrat. Sportivement, c'est fini pour Payet mais Longoria doit vraiment respecter son contrat. Payet aura un rôle à jouer. S'il fait ses preuves, il peut avoir une place dans l'organigramme à l'OM. Il aime le foot et a des analyses lucides », a notamment indiqué Jonatan MacHardy, qui attendra le président marseillais au tournant concernant la gestion de Dimitri Payet. Tout porte à croire que ce sera aussi le cas pour tous les fans de l'OM.