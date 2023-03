L'OM lésé par la LFP ? Il répond à la rumeur

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Assez malchanceux, l'OM ouvrira la 29e journée de Ligue 1 contre Montpellier vendredi alors que certains internationaux seront manquants. Pas une première pour l'OM cette saison mais, malgré quelques efforts, difficile de crier au scandale pour autant.

Avec la multiplication et l'étalement des matchs internationaux, une situation gênante devient récurrente en Ligue 1. En effet, un gros club qui est programmé le vendredi suivant la trêve sera potentiellement privé de certains internationaux. Pas de chance pour les Phocéens, ça tombe sur l'OM pour cette 29e journée. L'OM accueillera Montpellier en ouverture et plusieurs de ses éléments reviendront à peine de sélection, ayant joué mardi voire dans la nuit de mardi à mercredi. C'est le cas d'Issa Kaboré (Burkina Faso), Eric Bailly (Côte d'Ivoire), Chancel Mbemba (RD Congo), Cengiz Under (Turquie) ou encore Vitinha et Nuno Tavares (Portugal Espoirs).

La LFP sévère mais juste avec l'OM

Pas une première pour l'OM cette saison puisque cela avait été le cas lors de la 9e journée avec Angers-OM programmé juste après la Ligue des Nations notamment. L'OM est-il lésé injustement par la LFP ? Non, répond le média Le Phocéen qui a tenté de calmer les plus sceptiques marseillais. A chaque fois, l'OM a payé le fait que des chocs soient programmés ces week-end là. PSG-Nice et Lens-Lyon en septembre, Rennes-Lens et PSG-Lyon ce week-end. Et, même si curieusement l'OM a été le seul touché cette saison lors des deux seuls vendredis où il a joué, on est plus sur une question de hasard.

Nos Olympiens continuent leur préparation à l'approche d'#OMMHSC vendredi 👊🔵⚪️ pic.twitter.com/GxCN8RRRA5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 27, 2023

Globalement, le média marseillais s'est chargé de calmer la colère des supporters, lesquels peuvent penser que leur club a été lésé par les instances. Le Phocéen rapporte que les erreurs arbitrales sont rares depuis la faute sur Kolasinac dans la surface pour OM-Monaco, en janvier dernier. Le seul élément qui peut interpeller, ce sont les lourdes suspensions prononcées contre des joueurs olympiens : 7 matchs pour Bailly après Hyères-OM, 3 pour Tavares à Montpellier pour son pétage de plomb, 2 pour la faute de Balerdi sur Diallo lors du récent OM-Strasbourg. Sévère certes mais rien de choquant selon les textes en vigueur rappelle le média. Toutefois, cela ne rassurera qu'à moitié des supporters marseillais à cran, 10 matchs avant le terme de la saison et un possible podium au bout.