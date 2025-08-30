L'OM le veut, Mainoo fait le forcing

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’au moins un renfort au milieu de terrain, l’OM a coché le nom de Kobbie Mainoo, avec l’espoir de le récupérer en prêt. Un scénario auquel l’Anglais est favorable malgré les réticences de Manchester United.

Affaibli par les départs de Valentin Rongier et d’Ismaël Bennacer ainsi que par la mise à l’écart d’Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille souhaite renforcer son milieu de terrain d’ici à la fin du mercato ce lundi soir. Les dirigeants phocéens ont déjà trouvé un premier joueur avec Arthur Vermeeren, qui arrive du RB Leipzig. Mais ils pensent aussi toujours à Kobbie Mainoo. Une piste de prestige au vu du talent de l’international anglais, qui a perdu sa place aux yeux de Ruben Amorim à Manchester United. L’OM a approché les Red Devils pour un prêt de Kobbie Mainoo, mais le club phocéen n’a pas reçu de réponse positive de la part du pensionnaire d'Old Trafford. Manchester United compte sur son milieu de terrain anglais et s’attend à ce qu’il revienne fort pour récupérer sa place de titulaire.

🚨 Kobbie Mainoo asked again to Manchester United about chance to go on loan in the final 48h of the summer window.



Kobbie insists despite Amorim’s words in press conference and Man United clear reply.#MUFC insist on no chance for exit and plan to keep Mainoo. pic.twitter.com/CvBoYDsKGW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Reste que de son côté, Mainoo fait le forcing pour partir en prêt comme le rapporte Fabrizio Romano. Le journaliste italien explique que « Kobbie Mainoo a de nouveau demandé à Manchester United s'il était possible de le prêter dans les 48 dernières heures de la fenêtre d’été ». Or pour le moment, impossible de faire craquer Ruben Amorim, lequel insiste sur le fait qu’il n’y a « aucune chance » que le joueur de 20 ans quitte Manchester United d’ici la fin du mercato. Marseille continue de son côté d’insister avec l’espoir de faire pencher la balance du bon côté pour récupérer un joueur extrêmement prometteur sans débourser un euro dans cette dernière ligne droite du mercato. Mais à moins d’un énorme retournement de situation, Manchester United ne se séparera pas de Kobbie Mainoo cet été, à moins qu’il recrute contre toute attente un joueur à son poste dans les deux jours à venir.