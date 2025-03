L'OM le piste, sa valeur double d'un coup

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Dans la course au dossier Mahamadou Doumbia, l’Olympique de Marseille est désormais fixé sur le prix à payer pour se l’offrir. La pépite du Royal Antwerp fait d’ailleurs l’objet d’une forte concurrence.

Ce n’est plus un secret pour personne : l’Olympique de Marseille va tenter d’être actif lors du prochain mercato estival. La plus que probable qualification des hommes de Roberto De Zerbi pour la prochaine édition de la Ligue des champions à l’issue de la saison sera un argument de poids pour le recrutement de nouveaux joueurs. Dans la liste des pistes marseillaises, on retrouve un certain nombre de jeunes talents avec un potentiel important. Parmi eux, Mahamadou Doumbia (Royal Antwerp), dont les prestations en Belgique ne passent pas inaperçues. Depuis plusieurs jours, son nom revient avec insistance dans les rumeurs initialement véhiculées par Africa Foot. Ce vendredi 7 mars, le média spécialisé va plus loin en révélant la très forte concurrence sur le dossier ainsi que le montant demandé par le Royal Antwerp pour lâcher son joueur en fin de saison.

L’OM concurrencé pour Mahamadou Doumbia

Mahamadou Doumbia, la recrue royale dont l'OM a besoin https://t.co/87XhHdM6Zl — Foot01.com (@Foot01_com) February 27, 2025

A seulement 20 ans, Mahamadou Doumbia ravit ses observateurs. Le milieu de terrain axial, auteur de 3 buts cette saison en D1 belge, est un élément indispensable de la formation du Royal Antwerp. De fait, sa cote sur le marché des transferts prend peu à peu de la valeur. L’Olympique de Marseille est donc prévenu. Selon Africa Foot, le club belge est d’accord pour céder son joueur contre un chèque d’un montant situé entre 10 et 15 millions d’euros, soit près du double de sa valeur du mois de janvier. Une somme qui ne freine pas les nombreux concurrents positionnés sur le dossier. Si l’OM veut aller plus loin, il va devoir se défaire du Séville FC et de Crystal Palace, arrivés récemment dans la course, tout comme certains autres clubs de Ligue 1 comme le Stade Brestois. En clair, l'été risque d'être particulièrement mouvementé pour s'arracher les services de ce joueur pétri de talent.