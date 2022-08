L'OM le drague, Malinovskyi préfère Tottenham

Dans : OM.

Par Marc Verti

Cible prioritaire pour renforcer l'entrejeu marseillais, Ruslan Malinovskyi était annoncé proche de signer à l'OM. Malheureusement pour les Phocéens, un cador anglais compte bien leur passer devant.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi est plus que jamais proche d'un départ du club italien. Les Nerazzurri souhaitent vendre le joueur de 29 ans maintenant, afin de récupérer une belle somme d'argent. Le meilleur passeur de la Serie A 2020/2021 a une belle cote sur le marché des transferts et intéresse plusieurs grosses écuries européennes. Notamment l'OM qui aimerait faire de l'international ukrainien (49 sélections) le futur remplaçant de Dimitri Payet. Pablo Longoria attend encore plusieurs autres recrues d'ici la fin du mercato et après Alexis Sanchez, l'OM veut recruter un nouveau joueur de classe mondiale. Alors que les négociations semblaient être bien avancées, un détail est en train de faire capoter le transfert. Selon les informations du journaliste sportif Nicolo Schira, Tottenham s'est également penché sur Ruslan Malinovskyi.

Malinovskyi , plutôt les Spurs que l'OM ?

Le journaliste spécialisé sur le mercato italien explique également que Tottenham, bien qu'en retard sur le dossier par rapport aux Marseillais, a pris un ascendant très rapidement. Le milieu de terrain serait séduit par l'idée de jouer en Premier League et dans une équipe aussi ambitieuse que celle d'Antonio Conte. L'OM est donc en train de se faire doubler par les Spurs qui bénéficient d'une plus grosse puissance financière, capable de convaincre Bergame. Fabio Paratici, le directeur général du recrutement à Tottenham, a proposé un prêt avec option d'achat à l'Atalanta qui préférerait s'en débarrasser directement et vendre immédiatement Malinovskyi. Si pour le moment rien n'est fait dans ce dossier, l'OM va peut-être devoir se tourner vers une autre piste si le club londonien se met sérieusement sur le dossier de l'ancien de Genk, qui se verrait désormais bien poursuivre sa carrière en Angleterre.