L’OM lâche 20ME pour son nouveau roc en défense

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Ce n’est plus un secret, les dirigeants de l’OM souhaitent renforcer leur secteur défensif lors du prochain mercato. Une piste fait du bruit en Turquie, celle menant au prometteur Yusuf Akcicek.

Le mercato n’a pas encore commencé et pourtant, les rumeurs se multiplient déjà à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que, qualification ou pas pour la prochaine Ligue des Champions, un véritable chantier attend Pablo Longoria et Medhi Benatia. Les deux hommes le savent, ils doivent renforcer la défense de leur équipe pour satisfaire pleinement Roberto De Zerbi. En ce sens, les noms de Wesley Fofana, Aymeric Laporte et plus récemment Facundo Medina ont été évoqués. Mais en Turquie, c’est une autre piste qui fait grand bruit depuis plusieurs heures.

Marsilya, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek için 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis ödemeye hazır!



🗞️ İbrahim Seten pic.twitter.com/vLK0YutZUx — Play Spor (@playspor) May 2, 2025

A en croire les informations du journaliste İbrahim Seten, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont de plus en plus convaincus par l’idée de faire venir Yusuf Akcicek, jeune défenseur central de Fenerbahçe (20 ans) également suivi par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines. L’international turc (1 sélection) a tapé dans l’oeil des décideurs marseillais, qui apprécient son gabarit imposant (1m93) et sa qualité de relance. Pour convaincre Fenerbahçe de lâcher celui qui est associé à Milan Skriniar lors de cette seconde partie de saison, il faudra en revanche négocier avec de solides arguments.

L'OM est bouillant sur Yusuf Akcicek

Notre confrère révèle que les dirigeants de l’OM en ont bien conscience et pourraient proposer 20 millions d’euros au club stambouliote pour boucler la signature de Yusuf Akcicek. L’idée est clairement de faire venir le joueur à Marseille afin de le mettre en concurrence avec Leonardo Balerdi, et potentiellement avec un joueur plus confirmé (Laporte ou un autre) en cas de qualification en Ligue des Champions. Reste maintenant à voir comment réagiront les dirigeants du Fenerbahçe, lesquels pourraient également perdre Milan Skriniar, prêté par le PSG depuis le mois de janvier et très courtisé en Italie. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria est bien décidé à ne pas attendre le début du mercato pour avancer ses pions dans certains dossiers chauds.