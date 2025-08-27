L'OM lâche 20 ME pour sa nouvelle piste portugaise

Dans : OM.

En parallèle du dossier Dani Ceballos, qui a récemment pris du plomb dans l'aile, l'Olympique de Marseille travaille sur le recrutement de Florentino Luis. Le milieu de terrain défensif portugais fait l'objet d'une offre marseillaise conséquente.

Le mercato de l'Olympique de Marseille est en train de s'emballer. Si tout portait à croire que Dani Ceballos allait s'engager avec le club de la Canebière dans les prochains jours, voire heures, il n'en est finalement rien. Du moins, pour le moment. La direction phocéenne a trouvé un accord avec ses homologues du Real Madrid pour le prêt avec option d'achat du triple vainqueur de la Ligue des champions. Toutefois, le joueur n'a pas encore donné son aval et attend une meilleure proposition, qui viendrait possiblement du Real Betis. En parallèle, Pablo Longoria et Medhi Benatia travaillent activement sur le recrutement de Florentino Luis (26 ans).

Comme révélé dernièrement par les différents articles de presse, l'OM a fait de Florentino Luis l'une de ses priorités pour la fin du mercato. Et à quatre jours de la clôture définitive de la fenêtre de transferts, Pablo Longoria a transmis une offre au Benfica Lisbonne, indique Luca Bendoni, journaliste pour Sky Italia. L'ancien joueur de l'AS Monaco pourrait prochainement débarquer à la Commanderie puisque l'OM a dégainé une première offre à hauteur de 20 millions d'euros pour s'offrir le joueur portugais. Une proposition généreuse mais que le Benfica Lisbonne a refusé. A en croire les informations de Gianluca Di Marzio, le club portugais attend un effort supplémentaire de la part de l'Olympique de Marseille. Il se murmure que le Benfica Lisbonne réclame 25 millions d'euros pour lâcher son joueur passé par l'AS Monaco. L'OM s'alignera-t-il sur ce tarif ? Réponse dans les prochains jours.