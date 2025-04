L’OM lâche 16 millions et enrage

Dans : OM.

Pari offensif de cette saison, Jonathan Rowe n'a pas répondu aux attentes. Néanmoins, l'OM vient de l'acheter définitivement et cherche déjà à s'en défaire.

Si Roberto De Zerbi s’en est pris récemment à Mason Greenwood et Luis Henrique pour leur manque d’investissement défensif et leur suffisance à l’entrainement, les deux joueurs ne sont pas les seuls à avoir été dans le viseur de l’entraineur de l’OM. Jonathan Rowe en fait également partie. L’attaquant anglais est arrivé avec une flatteuse réputation de Norwich, en D2 anglaise, et avait marqué les esprits avec son but contre l’OL en première partie de saison. Considéré comme le joker offensif numéro 1, il n’a toutefois jamais su aller chercher une place de titulaire. Pire, il avait disparu au coeur de la saison, ne donnant plus trop l’impression d’y croire à l’entrainement selon les observateurs. Une impression confirmée par les propos récents de Jonathan Rowe, qui a confié qu’il était difficile pour lui de s’imposer à l’OM, et ce changement brusque de vie avait été également compliqué à digérer.

L'OM prêt à le revendre immédiatement

Résultat, la saison de l’ailier de l’OM reste timorée, avec deux buts marqués depuis sa réalisation au Groupama Stadium, et la seule fois où il a eu du temps de jeu conséquent, à Monaco, ce fut un fiasco total. Malgré cela, son avenir est réglé. L’obligation d’achat a été levée affirme la presse anglaise et l’OM a donc été obligé de lâcher 16 millions d’euros pour s’offrir sur le long terme les services de Jonathan Rowe. C’était ce qui était prévu dans le prêt contracté par Pablo Longoria l’été dernier, et les conditions ont donc été atteintes. Selon L’Equipe, la direction n’est pas vraiment ravie de récupérer définitivement l’Anglais, et ouvrira la porte dès cet été à son départ en cas de belle opportunité. Peut-être que le marché anglais sera porteur, mais il sera difficile de récupérer 16 millions d’euros sur un joueur aussi peu exposé. Un nouvel échec en provenance de D2 anglaise après celui d’Iliman Ndiaye un an plus tôt.