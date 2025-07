L'OM l'envoie dans le loft, il affole le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Erreur de casting du mercato de l’OM l’été dernier, Ismaël Koné a été placé dans le loft. Le départ de l’international canadien dans les semaines à venir ne fait aucun doute, d’autant que l’ancien joueur de Rennes est courtisé.

Recruté il y a un an pour 12 millions d’euros en provenance de Watford, Ismaël Koné n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui à l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le club phocéen ne lui a pas laissé beaucoup de temps, en le prêtant dès janvier dernier à Rennes. Malgré six bons mois en Bretagne, l’international canadien n’a pas été conservé en raison de l’option d’achat trop haute fixée par l’OM. Malgré son statut d’indésirable, celui qui a été placé dans le loft et qui n’a donc pas repris l’entraînement avec le groupe dirigé par Roberto De Zerbi ne sera pas bradé.

Anche il Sassuolo su Ismaël Koné, come anticipato da @_Morik92_. Sulle tracce del centrocampista in uscita dall'Olympique Marsiglia anche Bologna, Parma, Roma e club inglesi e francesi. La Juve non è interessata #calciomercato #TeamOM #MercatOM https://t.co/tCtNo0q61O — Antonio Parrotto (@AntonioParr8) July 25, 2025

Selon la presse italienne, Pablo Longoria et Medhi Benatia attendent entre 10 et 15 millions d’euros pour se séparer d’Ismaël Koné. Une somme rondelette mais que l’OM peut espérer atteindre grâce à la belle cote du joueur sur le marché des transferts. Le journaliste Antonio Parrotto confirme que le Canadien a plusieurs courtisans sur le marché des transferts, notamment en Italie. Bologne, Parme et la Roma ont notamment manifesté leur intérêt, au même titre que certains clubs anglais.

Ismaël Koné est courtisé en Italie

L’excellent passage d’Ismaël Koné à Watford et ses mois prometteurs à Rennes n’ont pas échappé à plusieurs clubs, prêts à tenter le pari avec un joueur à relancer mais au potentiel important. A seulement 23 ans et alors qu’il compte déjà 31 sélections avec le Canada, le natif d’Abidjan peut se relancer malgré un passage raté à Marseille. C’est en tout cas ce que l’on espère à l’OM, où l’objectif des prochaines semaines est de vider le loft en actant les départs de plusieurs indésirables. Koné donc mais aussi Ounahi, Meïté ou encore Blanco alors que les départs de Rongier, Pau Lopez et Merlin ont été officialisés en début de semaine.