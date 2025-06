L'OM l'éjecte, il accepte la sentence

Dans : OM.

Pas pleinement satisfait par les performances de son défenseur, l’OM pourrait se séparer de Quentin Merlin lors du mercato estival. Un scénario auquel se prépare l’ancien latéral gauche du FC Nantes.

Utilisé à 27 reprises par Roberto De Zerbi cette saison, Quentin Merlin n’a pas été un joueur suffisamment fiable pour que l’entraîneur italien de l'Olympique de Marseille en fasse un titulaire indiscutable. Souvent aligné dans le onze de départ en début de saison, l’ancien latéral gauche du FC Nantes a terminé la saison sur le banc puisque l’international suisse Ulisses Garcia lui était repassé devant. A trois ans de la fin de son contrat, son avenir est en question selon La Provence, qui confirme que l’OM a de sérieux doutes sur l’avenir de son défenseur de 23 ans.

La preuve, le club phocéen a tenté sa chance dans le dossier Adrien Truffert, qui a finalement signé à Bournemouth, et cible maintenant Facundo Medina pour le poste d’arrière gauche. Des intérêts qui prouvent que l’OM ne compte plus vraiment sur Quentin Merlin, qui sait sa situation assez fragile dans la cité phocéenne. Actuellement à l’Euro Espoirs avec l’équipe de France, le n°3 des Bluets se prépare à tous les scénarios, « rester comme partir, dans l’attente d’y voir un peu plus clair » même s’il rêve de disputer la Ligue des Champions avec le maillot de l’OM sur le dos.

Dans son malheur d’être gentiment poussé dehors, Quentin Merlin a une chance : il bénéficie d’une très bonne cote sur le marché des transferts. En effet, le quotidien régional confirme que Merlin est un joueur apprécié par « beaucoup de clubs » qui surveillent sa progression de près et qui l’observent sans doute durant l’Euro Espoirs. De quoi permettre à Marseille d’envisager une vente à un prix intéressant, sans doute dans les mêmes sphères de prix que le transfert d’Adrien Truffert à Bournemouth, finalisé par le Stade Rennais à hauteur de 13,5 millions d’euros hors bonus.