L'OM interdit à Gouiri de faire une Wahi

Dans : OM.

Par Antonin Courchay

Arrivé cet hiver à l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri a la lourde tâche d'être l'avant-centre de l'équipe. Il a une pression sur ses épaules, et le directeur sportif Medhi Benatia lui a rappelé.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille a mis le grappin sur Amine Gouiri. L'attaquant de 24 ans est arrivé en provenance de Rennes contre un chèque avoisinant les 20 millions d'euros. L'international algérien (12 sélections, cinq buts), auteur de trois buts et autant d'offrandes en Ligue 1 cette saison, a signé pour remplacer Elye Wahi, parti à Francfort. L'ancien Lyonnais sait où il met les pieds, dans un club réputé pour sa ferveur populaire et ses nombreux supporters. Il a déjà marqué les esprits en étant décisif lors de son premier match, l'Olympico face à Lyon, en adressant une passe décisive à Mason Greenwood (3-2). Mais face à Angers ce dimanche, Gouiri se sait attendu au tournant après ses bonnes premières minutes avec sa nouvelle équipe. Et son directeur sportif le lui a rappelé.

Benatia met la pression sur Gouiri

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋



Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens sélectionnés par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour #SCOOM 🎯 pic.twitter.com/ZSkbQJ2IR8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 9, 2025

Dans les colonnes de L'Équipe, Medhi Benatia a expliqué qu'il a fait passer un message à son nouvel avant-centre. « On en a discuté avec Amine avant qu'il n'arrive et je l'ai pris le lendemain de sa signature dans le bureau pendant une demi-heure pour ne parler que de ça : ‘avec le talent que tu as, je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen, et accepter les limites que tu te mets.’ Il l'a dit, il a sans doute trouvé l'environnement parfait pour sentir cette pression », a assuré le Marocain. Pressenti pour être titulaire contre Angers, Amine Gouiri sait ce qu'il lui reste à faire : marquer un but et faire gagner son équipe, pour convaincre son staff et ses nouveaux supporters.