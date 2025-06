L'OM interdit à Balerdi de négocier

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Qualifié pour la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille veut se renforcer dans plusieurs secteurs du jeu. Mais le grand chantier se situe en défense centrale. L’OM a cependant été clair sur l’avenir d’un de ses cadres.

Le mercato olympien promet comme à son habitude d’être animé. Cependant, à la différence des précédentes saisons, l’Olympique de Marseille met l’accent sur la continuité de l’an passé. Roberto De Zerbi veut renforcer certains postes. Avec désormais la Ligue des champions à disputer, le club de la Cité Phocéenne est plus attractif que jamais. Y compris dans le sens des départs. Courtisé par de nombreux clubs en Europe, Leonardo Balerdi devrait rester. C’est en tout cas la volonté des dirigeants marseillais. Cette saison, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues. Il est le septième joueur le plus utilisé par Roberto de Zerbi.

L’OM est ferme, il reste

🔹L’OM a repoussé des approches de la Juventus et de la Roma pour Leonardo Balerdi. Le club considère l’international argentin comme un joueur indispensable. (@DiMarzio) #TeamOM pic.twitter.com/LAWx80AiM1 — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 9, 2025

Capitaine de l’équipe deuxième de Ligue 1, Leonardo Balerdi est suivi par des clubs italiens notamment. Igor Tudor semble vouloir attirer l’Argentin du côté de la Juventus. C’est en tout cas ce que révèle La Gazzetta dello Sport ce mardi. Ce mercredi le journal l’Équipe explique que Marseille ferme la porte à un départ de son capitaine. « Prolongé l'été dernier jusqu'en 2028, Leonardo Balerdi a aussi une belle cote, notamment en Italie, mais les Olympiens ont été clairs avec leurs interlocuteurs : ils ne veulent rien écouter et entendent garder leur capitaine, très apprécié de l'entraîneur et des supporters, » écrit le quotidien français. L’OM veut cependant se renforcer dans ce secteur de jeu et deux nouveaux défenseurs centraux pourraient débarquer dans le sud de la France. Mais se renforcer c’est également réussir à garder ses cadres, ce que l’OM veut à tout prix faire.