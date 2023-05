L'OM hurle au scandale, elle trouve que « c’est de bonne guerre »

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En pleine demi-finale de Ligue des champions, l'Olympique de Marseille a publié un communiqué afin de se plaindre de la manière dont l'OM est arbitré, mais est également considéré en Ligue 1. Les supporters applaudissent.

En charge de l’Olympique de Marseille pour le quotidien sportif L’Equipe, Mélisande Gomez a pris connaissance mercredi soir du très très long communiqué de l’OM visant les instances du football. Le club de Pablo Longoria n’est pas loin de penser qu’il y a un vrai complot contre Marseille, et pour confirmer sa thèse, l’OM a recensé différents soucis rencontrés cette saison. A l'occasion de L’Equipe de soir, la journaliste admet ne pas être réellement surprise par cette sortie du club phocéen avant les quatre derniers matchs de la saison de Ligue 1. Et elle estime que tout cela n'est pas si nouveau du côté de l'Olympique de Marseille.

L'OM est habitué à ce genre de communiqué

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 9, 2023

Pour Mélisande Gomez, du côté de l'Olympique de Marseille on a déjà fait ce genre de numéro. « Ce communiqué, c'est aussi en vue de l’histoire de Payet, mais c’est aussi une vieille habitude à Marseille. Labrune faisait déjà ça, Eyraud aussi, ils notaient les décisions des arbitres et envoyaient des dossiers à la LFP comme si à la fin ça ne s’équilibrait pas. Mais même là, les décisions dont il est question dans le communiqué, ça se discute. C’est une façon de mettre un peu de pression, et de dire aussi que sur le cas Payet et sa gifle, ils vivent mal que les images soient ressorties après et que ça soit un diffuseur qui puisse influer sur la suspension d’un joueur. Mais là encore, c'est déjà arrivé assez souvent puisque ce sont les caméras qui filment. On va dire que c’est de bonne guerre », a expliqué la journaliste de L'Equipe, qui y voit aussi un message envoyé à ses propres supporters qui depuis une semaine pestent contre Clément Turpin.