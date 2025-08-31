L'OM humilié, Johan Micoud sort la sulfateuse

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Alors que le vestiaire de l’OM est pointé du doigt par une majorité de journalistes depuis la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, Johan Micoud, lui, a décidé de prendre la défense du groupe de Roberto De Zerbi.

L’incendie allumé dans le vestiaire marseillais à Rennes le 15 août dernier, à cause d’une violente altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, est déjà bien moins vif qu’il y a une semaine. En même temps, la première victoire de la saison de Marseille contre le Paris FC au Vélodrome le week-end dernier (5-2) a calmé les esprits des suiveurs de l’OM. Malgré tout, les derniers jours ont quand même été agités, avec le dossier Rabiot en toile de fond, sachant que Pablo Longoria a ouvert la porte à une réintégration de l'international français dans le groupe de Roberto De Zerbi. Par contre, les débats autour du bouillant vestiaire marseillais continuent sur les plateaux TV. Et dans L’Equipe du Soir, Grégory Schneider et Johan Micoud se sont écharpés à ce sujet-là.

« C’est déplacé de dire ça »

🙄 Merci Johan Micoud il était temps que quelqu'un lui dise quelque chose... pic.twitter.com/KB8gU82Jeh — LePetitOM (@LePetitOM) August 30, 2025

Lancé sur la nouvelle arrivée d’Hamed Junior Traoré, le premier n’a pas hésité à envoyer une petite pique au groupe marseillais : « Des échos qu’on peut avoir d’Auxerre, Traoré est un mec tranquille. C’est un type introverti. Donc dans un vestiaire où on s’échange des coups pour un oui pour un non, ce sera peut-être compliqué. Mais niveau football, il n’y a rien à dire ». Une attaque pas du tout au goût de Johan Micoud, qui a directement pris la défense des joueurs olympiens. « Je ne peux pas te laisser dire des trucs pareil… Pour un oui pour un non, ils se tapent dessus ? Tu ne peux pas dire ça ! Il y a eu une bagarre une fois après un match. Je trouve ça trop facile de dire ça… Je n’accepte pas que tu dises ça… C’est déplacé de dire ça. Tu prends l’exemple de deux joueurs, et tu dis que le vestiaire se tape dessus tout le temps. Non, ce n’est pas vrai ! », a balancé l’ancien joueur de Bordeaux, qui sait que les vestiaires de grands clubs comme l’OM sont parfois agités, mais pour le bien du collectif.