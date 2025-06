L'OM hallucine, son pire flop a six offres

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté en janvier par l’OM, Luiz Felipe n’a disputé que quatre matchs sous les couleurs olympiennes. Un bilan famélique qui n’empêche pas les clubs européens de se battre pour le recruter cet été.

L’hiver dernier, l’Olympique de Marseille pensait réaliser une belle affaire en récupérant Luiz Felipe après la résiliation de son contrat avec Al-Ittihad. A la recherche d’un renfort en défense centrale, le club olympien avait misé sur l’ancien de la Lazio Rome pour apporter de l’expérience à un secteur de jeu qui en avait bien besoin. Mais l’aventure de Luiz Felipe à l’OM tourne pour l’instant au fiasco, le joueur de 28 ans ayant enchaîné différentes blessures et ne totalisant que quatre apparitions avec Marseille pour le moment.

Luiz Felipe utilise l’OM comme un passe-temps https://t.co/pbVbymKjeY — Foot01.com (@Foot01_com) June 18, 2025

Sous contrat jusqu’en 2026, Luiz Felipe ne sera pas retenu par Pablo Longoria et Medhi Benatia cet été. Cela tombe bien, il croule sous les offres. Mercredi, la presse espagnole nous apprenait que le Bétis, le FC Séville et le Rayo Vallecano étaient très intéressés par l’ancien joueur d’Al-Ittihad. Des intérêts qui ne sont pas les seuls puisque cette fois, c’est Calcio Mercato qui dévoile que le joueur a aussi une cote d’enfer en Italie, où il a laissé un bon souvenir après son passage à la Lazio.

Les cadors italiens foncent sur Luiz Felipe

Le club romain serait d’ailleurs intéressé par un retour de son ancien joueur, lequel est également suivi par l’AC Milan et par le champion en titre, Naples. L’Olympique de Marseille n’en revient sans doute pas de voir l’un de ses pires flops de la saison 2024-2025 avoir autant de sollicitations. Pablo Longoria ne va pas s’en plaindre puisque cela pourrait lui permettre de réaliser une belle plus-value en vendant pour un prix encore inconnu un joueur recruté libre il y a tout juste six mois. Luiz Felipe ne sera d’ailleurs pas retenu à Marseille, qui a déjà anticipé son potentiel départ en recrutant CJ Egan-Riley en provenance de Burnley, et qui espère faire venir encore au moins un autre défenseur central (Laporte, Medina, Aguerd).