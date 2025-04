L'OM garde ses 12ME, le transfert de Bennacer annulé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le transfert d’Ismaël Bennacer à l’OM ne faisait plus aucun doute et pourtant, le club phocéen hésite à conserver l’international algérien à l’issue de son prêt selon les informations de la presse italienne.

Prêté avec option d’achat par l’AC Milan à l’Olympique de Marseille en janvier dernier, Ismaël Bennacer n’a pas encore répondu aux attentes des supporters et des dirigeants phocéens. La patience est de rigueur avec l’international algérien, qui revient d’une longue période d’indisponibilité et qui doit retrouver le rythme. Mais pour l’instant, la déception prédomine à Marseille, où l’on attendait tout de même un peu plus de Bennacer pour ses premières semaines en France. Pour autant, son transfert pour 12 millions d’euros à l’issue de son prêt au mois de juin ne faisait aucun doute ces derniers jours, comme l’avait notamment confirmé Sky Switzerland.

Du côté de la presse italienne, on reste toutefois très prudent. Le site Sempremilan, qui fait un point sur la situation des joueurs prêtés par l’AC Milan, est même très inquiet. Car du côté de la Lombardie, on craint sérieusement de voir revenir Ismaël Bennacer lors du prochain mercato. Le média explique que pour l’heure, l’international algérien n’a toujours pas retrouvé son rythme ni son meilleur niveau et que par conséquent, sa situation est « incertaine » car l’OM n’a pas pris de décision définitive à son sujet.

Bennacer à l'OM, rien n'est fait

Même si son transfert semblait ficelé, Ismaël Bennacer va finalement devoir cravacher lors des cinq dernières journées de Ligue 1 s’il veut définitivement convaincre Medhi Benatia, Roberto De Zerbi et Pablo Longoria de le recruter. Pour rappel, l’option d’achat de l’Algérien s’élève à 12 millions d’euros, plus 2 millions d’euros de bonus. Une somme importante pour un club comme Marseille, qui attend peut-être aussi de voir si la qualification en Ligue des Champions va lui échapper avant de boucler un tel transfert. En tout cas, rien n’est définitif dans le dossier Ismaël Bennacer et cela est déjà une grosse surprise en soi.