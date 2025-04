L'OM lâche 12 millions, il va signer ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

En toute fin de mercato hivernal, l'OM parvenait à récupérer Ismaël Bennacer en prêt en provenance de l'AC Milan. Un prêt payant à hauteur d'1 million d'euros, avec une option d'achat de 12 M€ et 3 M€ de bonus éventuels.

L'OM vit une fin de saison compliquée à gérer et aura besoin de ses meilleurs éléments pour remplir ses objectifs. Le principal est évidemment une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Pas mal de joueurs qui ont récemment rejoint les rangs marseillais sont d'ailleurs venus sur la Canebière pour évoluer en C1. C'est notamment le cas d'Ismaël Bennacer, arrivé en prêt dans les ultimes heures du dernier marché des transferts hivernal. L'AC Milan ne compte de son côté plus sur l'international algérien, qui va donc rester définitivement à l'OM.

Bennacer et l'OM, l'histoire d'amour va continuer

Selon les informations de Sky Switzerland, la direction phocéenne a en effet été totalement convaincue par l'investissement et le niveau affichés par Bennacer depuis son arrivée à Marseille. Pablo Longoria activera donc l'option d'achat de 12 millions d'euros pour récupérer le milieu de terrain jusqu'en juin 2028. Une belle rentrée d'argent pour les finances de l'AC Milan et une jolie plus-value sportive pour l'Olympique de Marseille, dans un deal qui a tout d'un gagnant-gagnant. Compte tenu de sa future dépense, l'OM serait néanmoins bien inspiré de se qualifier directement en Ligue des champions en fin de saison, sous peine de mettre ses finances en difficulté. La gronde est d'ailleurs de plus en plus forte chez les fans et observateurs phocéens, qui veulent une réaction dès le week-end prochain lors de la réception de Montpellier au Stade Vélodrome. Ismaël Bennacer aura certainement son mot à dire lors de cette rencontre qui pourrait s'annoncer piège face à la lanterne rouge de Ligue 1.