L'OM gagne par KO dans le dossier Joel Ordonez

L'Olympique de Marseille commence à prendre un sérieux avantage dans le dossier Joel Ordonez. Car du côté de Bruges, les offres ne sont pas aussi nombreuses que prévues pour le défenseur équatorien.

Mené 0-2 à domicile par Salzbourg, le club de Bruges a signé un vrai exploit en s'imposant finalement 3-2, se qualifiant ainsi pour les barrages qualificatifs pour la Ligue des champions où ils affronteront les Glasgow Rangers. Pour cette rencontre, comme pour le match aller, l'entraîneur du club belge s'était passé de Joel Ordonez, officiellement légèrement blessé, mais qui est surtout préservé en vue de son transfert. Ayant donné son accord à l'OM, le défenseur international équatorien attend que les choses se décantent et cela pourrait être le cas rapidement. Car si ces derniers jours, l'intérêt de plusieurs clubs anglais, dont Liverpool, pouvait inquiéter les dirigeants marseillais. Ce mercredi, Chobo Alvarez, journaliste pour ESPN Equateur, révèle que du côté des Reds on n'a pas fait d'offre à Bruges pour Ordonez, et on n'en fera probablement jamais. Et en Belgique, on pense que tout est déjà joué dans ce dossier.

L'OM perd un énorme rival dans le dossier Joel Ordonez

Se va apagando la opción de Liverpool para Joel Ordóñez. Pese a que se habló mucho del interés del club inglés por el central ecuatoriano, hasta el momento no hay oferta y da la sensación de que no habrá. El campeón de la Premier League está cerca de cerrar los fichajes de dos… — Chobo Alvarez V. (@ChoboAlvarez) August 12, 2025

L'Olympique de Marseille, qui semble surtout en attente d'une place extra-communautaire dans son effectif, paraît être le seul vrai candidat pour signer le défenseur de 21 ans pour un montant qui sera sensiblement supérieur aux 30 millions d'euros déboursés par l'OM pour s'offrir Igor Paixao. Et selon le média spécialisé néerlandais Voetbalkrant.com, les négociations se seraient intensifiées ces dernières heures entre les dirigeants belges et leurs homologues marseillais qui tiennent absolument à verrouiller le dossier de Joel Ordonez, un joueur sur lequel Roberto De Zerbi compte impérativement. A presque 48 heures de l'entrée en lice de l'Olympique de Marseille en Ligue 1, l'entraîneur italien va probablement avoir rapidement gain de cause.