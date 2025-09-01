L'OM frappe un énorme coup en Premier League

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après la défaite à Lyon, l'Olympique de Marseille a décidé de passer à la vitesse supérieure en ce dernier jour du mercato. Matt O’Riley, le milieu de terrain de Brighton, va s'engager avec l'OM.

Pablo Longoria et Medhi Benatia étaient dimanche soir dans les tribunes du Groupama Stadium, mais nul doute que les deux hommes avaient les yeux rivés sur leurs téléphones. Car dans la nuit de dimanche à lundi, l'Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Brighton, l'ancien club de Roberto De Zerbi, pour faire venir Matt O’Riley, le milieu de terrain de 25 ans, né à Londres, mais qui a choisi d'évoluer avec le Danemark. Un an après avoir été transféré du Celtic, Matt O’Riley devait quitter les Seagulls pour rejoindre la Juventus, mais l'opération a capoté au dernier moment. Finalement, l'OM, qui suivait le joueur depuis pas mal de temps, a obtenu un accord avec Brighton pour faire venir celui qui a marqué un but lors du match d'ouverture de la saison de Premier League contre Fulham.

Matt O’Riley, la surprise du chef à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @mattoriley8

Selon Fabrizio Romano, Matt O’Riley fait l'objet d'un transfert sous forme de prêt, mais sans option d'achat. Le joueur doit arriver ce lundi matin à Marseille afin de passer sa visite médicale et signer ensuite son contrat avec l'OM. Si la saison passée, les performances de Matt O’Riley n'ont pas été réellement éblouissantes avec Brighton, le milieu offensif avait brillé sous le maillot du Celtic, ce qui avait d'ailleurs incité le club anglais à dépenser près de 30 millions d'euros pour le faire venir en août 2024. Pour l'Olympique de Marseille, qui a clairement besoin de renforts en défense, mais doit aussi muscler son milieu de terrain, il s'agit probablement d'une opportunité de marché que Pablo Longoria et Medhi Benatia n'ont pas voulu rater.