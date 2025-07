L'OM frappe fort pour remplacer Rongier

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un accord définitif a été trouvé ce week-end entre l’OM et Rennes pour les départs de Quentin Merlin et de Valentin Rongier. Une belle opération financière pour Marseille, qui va toutefois devoir recruter pour combler ces départs et notamment celui de l’ex-milieu de terrain de Nantes.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin 2026, Valentin Rongier s’apprête à quitter le club phocéen, qu’il avait rejoint il y a six ans en provenance du FC Nantes. L’OM n’était pourtant pas opposé à l’idée de conserver son joueur de 31 ans, mais ce dernier a refusé la proposition de prolongation du club phocéen, la jugeant insuffisante sur le plan financier. L’offre de Rennes pour un package comprenant Valentin Rongier et Quentin Merlin contre plus de 20 millions d’euros bonus compris a donc été acceptée par l’OM, qui s’évite un départ libre de son ancien capitaine dans un an.

Reste que pour Le Phocéen, la perte d’un joueur tel que Rongier va absolument devoir être compensée. Au milieu de terrain, Roberto De Zerbi a encore de quoi faire avec Angel Gomes, Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot, Geoffrey Kondogbia ou encore le jeune Bilal Nadir. Mais cela risque d’être un peu juste avec la Ligue des Champions à disputer en plus de la Ligue 1 selon le média spécialisé, qui pense clairement que le mercato va encore réserver de belles surprises aux supporters de l’OM avec du renfort attendu dans l’entrejeu.

L'OM va recruter au milieu de terrain

« Le mercato est encore loin d’être terminé. Pablo Longoria et son staff ont prouvé leur capacité à trouver des profils cohérents. Mais pour que De Zerbi puisse compter sur un milieu aussi complet que compétitif, des renforts ciblés paraissent aujourd’hui indispensables » estime le média spécialisé, certain que Pablo Longoria et Medhi Benatia préparent du lourd pour offrir à leur entraîneur un second renfort au milieu de terrain après Angel Gomes. Cela serait d’autant plus logique qu’en plus de Valentin Rongier, l’OM a perdu Ismaël Bennacer cet été. Prêté lors de la seconde partie de saison dernière, l’Algérien est reparti à l’AC Milan et son retour n’est pas vraiment dans les tuyaux en raison du coût élevé de son salaire et d’un potentiel transfert.