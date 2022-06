L’OM fonce vers un buteur offert sur un plateau

Toujours à l’affût de bonnes affaires, l’Olympique de Marseille et son président Pablo Longoria tentent de convaincre le Norvégien Erik Botheim. A cause de la situation géopolitique en Ukraine, l’attaquant de Krasnodar n’a jamais évolué avec sa nouvelle équipe russe depuis cet hiver, et a pu se libérer de son contrat. Une occasion à saisir pour le club phocéen.

Finalement devancé par l’Atlético Madrid pour le milieu Axel Witsel, l’Olympique de Marseille pourrait vite se consoler. Le récent deuxième de Ligue 1 tient peut-être une opportunité rare sur le marché des transferts, celle concernant la piste Erik Botheim (22 ans). L’attaquant qui évoluait à Bodo/Glimt en première partie de saison s’était distingué en Ligue Europa Conférence.

En feu, le Norvégien avait largement contribué au festival de son équipe contra la Roma (6-1), avec un doublé et trois passes décisives ! Cet exploit avait sûrement convaincu Krasnodar de conclure son transfert pour 7,5 millions d’euros en janvier dernier. Seulement voilà, en raison de l’invasion de la Russie en Ukraine, Erik Botheim n’a jamais joué avec sa nouvelle équipe russe. Et comme le stipule le règlement de la FIFA, son agent a pu obtenir la résiliation de son contrat. Le voilà donc libre sur le marché des transferts, à la portée de l'Olympique de Marseille et de beaucoup d’autres clubs intéressés.

🚨 Latest - Offers are now on the table for Erik Botheim.



I'm told Marseille keen and pushing hard.



Offers from all over Europe alongside Rangers. A much wanted man.



Choice now rests with him. Clubs await news of the strikers decision. 🕐📝 pic.twitter.com/pj6KWFgx6c