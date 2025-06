L'OM fonce sur un défenseur au profil explosif ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête de renforts pour sa défense, l'Olympique de Marseille a plusieurs joueurs dans le collimateur. Et c'est un joueur de l'Atalanta très connu en France qui serait en contact avec Pablo Longoria.

Roberto De Zerbi ne l'a pas caché, il veut impérativement renforcer la défense de l'OM pour la Ligue des champions, son équipe ayant montré ses limites cette saison dans ce secteur bien précis. Plusieurs pistes sont évoquées pour rejoindre Marseille durant le mercato, et c'est du côté de la Serie A que les regards se tournent. En effet, le quotidien néerlandais De Telegraaf révèle que Pablo Longoria et Medhi Benatia auraient noué des contacts avec la Fiorentina concernant la possible signature de Mitchel Bakker, l'arrière gauche néerlandais qui a été prêté cette saison par l'Atalanta au LOSC. Pur produit du centre de formation de l'Ajax Amsterdam, Mitchel Bakker avait quitté le club néerlandais pour rejoindre le Paris Saint-Germain en 2019. Après deux saisons au PSG, le joueur de 24 ans avait rejoint Leverkusen, puis l'Atalanta en 2023. Prêté à Lille, Mitchel Bakker sort d'une saison à 37 matchs sous le maillot du club nordiste, avec notamment une prestation remarquée contre le Real Madrid en Ligue des champions.

Mitchel Bakker à l'OM, ça ne fait pas recette

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mitchel Bakker (@mittchelb)

L'annonce de l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain ne laisse pas les réseaux sociaux insensibles. Non pas que Mitchel Bakker ait porté le maillot du PSG, les supporters de l'OM ayant compris depuis la venue d'Adrien Rabiot que cela n'était pas un souci, mais c'est surtout le fait que le joueur néerlandais passe de club en club qui suscite des commentaires assassins. Il n'est toutefois pas certains que le duo Longoria-Benatia tienne compte de l'avis de X pour établir son mercato, et si Marseille se positionne sur le défenseur de l'Atalanta, une solution pourrait facilement être trouvée sous forme de prêt avec option d'achat. Sauf si le successeur de Gian Piero Gasperini décide de conserver Bakker. A noter que l'Olympique Lyonnais aurait également un oeil sur ce dossier.