L’OM fonce sur Ordonez et deux renforts spectaculaires

A vingt jours de la fin du mercato, l’OM espère encore attirer au moins trois recrues. Joel Ordonez est la priorité en défense centrale tandis que le club phocéen vise aussi un latéral gauche et un milieu.

Déjà très actif depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille a encore des ambitions en ce mois d’août. Le club phocéen ne souhaite pas se contenter de Facundo Medina, CJ Egan-Riley, Angel Gomes, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah. Selon les informations de La Provence, encore trois recrues au minimum sont espérées par Roberto De Zerbi d’ici au 31 août. Un défenseur central est notamment souhaité par le board olympien et un nom revient sur toutes les lèvres depuis maintenant deux semaines, celui du roc équatorien Joel Ordonez.

Le défenseur du FC Bruges veut rejoindre Marseille mais les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs, avec l’espoir de trouver un accord aux alentours de 30 millions d’euros. La concurrence est féroce sur ce dossier et l’OM réaliserait un petit miracle en s’offrant un joueur si prometteur. Le quotidien régional nous apprend qu’en plus de Joel Ordonez, le club olympien vise un latéral gauche et un milieu de terrain pour compléter son mercato. A gauche, un potentiel titulaire est espéré alors que Facundo Medina joue pour l’instant défenseur central et que seul Ulisses Garcia est un spécialiste du poste en tant que latéral après le départ à Rennes de Quentin Merlin.

L'OM vise un central, un latéral gauche et un milieu

Au milieu de terrain, l’idée n’est pas forcément de casser sa tirelire avec un titulaire car Hojbjerg, Rabiot et Gomes donnent pour l’instant satisfaction. Une bonne opportunité avec un prêt en fin de mercato pourrait être saisie dans ce secteur de jeu où De Zerbi compte aussi sur Kondogbia ainsi que sur Nadir et le très prometteur Bakola, auteur d’une préparation bluffante. Toutes ces arrivées dépendront aussi de la capacité de l’OM à vendre pour s’offrir plus de latitude financière. Ounahi, Meïté, Harit, Moumbagna ou encore Maupay sont toujours sur le départ tandis que la situation de Rowe, très convoité, est à suivre de près. Autant de dossiers qui agiteront le mois d’août à Marseille, où le mercato n’est jamais calme tant qu’il est encore ouvert.