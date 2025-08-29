L'OM fonce sur Nayef Aguerd pour muscler son jeu

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille accélère en cette fin de mercato estival. Le club de la cité phocéenne est à la recherche d’un défenseur central supplémentaire. Outre la piste Joel Ordonez, l’OM discute avec Nayef Aguerd. Le Marocain est ok pour rejoindre le sud de la France.

L’Olympique de Marseille sera le club à suivre sur cette fin de mercato estival. Le dauphin de la dernière saison de Ligue 1 attend encore trois à quatre recrues sur le marché estival. Le club de la cité phocéenne a profité de cette semaine pour boucler la venue du jeune Hamed Junior Traoré. Mais d’ici lundi 20h et la fermeture du marché, Pablo Longoria veut encore boucler quelques arrivées. Outre le cas Joel Ordonez, l’OM avance sur un autre défenseur central. Il s’agit de Nayef Aguerd. L’ancien rennais est emballé à l’idée de rejoindre la formation de Roberto De Zerbi. Les Hammers ont cependant d’autres clubs sur le coup.

West Ham a déjà reçu une offre pour Nayef Aguerd

Selon Foot Mercato, l’Olympique de Marseille accélère les discussions avec Nayef Aguerd. L’international marocain (55 sélections, deux buts) est sur le départ du côté de West Ham. Le roc défensif de 29 ans est un recrutement indépendant à celui de Joel Ordonez selon le quotidien français. L’OM souhaite faire venir les deux joueurs afin de renforcer son secteur défensif. Le natif de Kenitra n’est pas contre une venue dans le sud de la France, mais l’OM va devoir faire face à de la concurrence. West Ham a déjà reçu une offre de Sunderland pour le joueur marocain. En contrat jusqu’en 2027, Nayef Aguerd pourrait être une recrue intéressante pour l’OM. Le défenseur de 29 ans connait déjà la Ligue 1 après des passages à Dijon puis à Rennes. Son prix est évalué à 18 millions d’euros sur Transfermarkt.